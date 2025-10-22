¥â¡¼¥à¥ê²ÈÂðÁÜº÷¡¢ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤¬²þ¤á¤ÆÃí°Õ´µ¯¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÈóÊÛ¹Ô°Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¡×
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ø¤Î¶¯À©ÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï10·î22Æü¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÊÛ¸î»ÎË¡°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±²ñ¤Ï¡ÖËÜ·ïÁÜºº¤Îµ¢¿ö¡Ê¤¤¹¤¦¡Ë¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü»Ä¶ÈÂåÀÁµá¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é°Ö¼ÕÎÁ¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡ÖÈóÊÛ¹Ô°Ù¡×
ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÈóÊÛ¹Ô°Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¶È¼Ô¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÌ¤Ê§¤¤»Ä¶ÈÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤È¸ò¾Ä¤·»ÙÊ§¤¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤òÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë°¶Àû¤·¤¿¾ì¹ç¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±²ñ¤Ï¡ÖÊÛ¸î»ÎÅù¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤¬¡¢Ë¡Î§Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤òÂåÍý¤·¤ÆÁê¼êÊý¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»Ä¶ÈÂå¤ÎÍÌµ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Î»»Äê¤Ï¡¢Ë¡Î§Åª¤ÊÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Î§Åª¤ÊÌäÂê¤Î½èÍý¤òÂ¾¼Ô¤Ø°¶Àû¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ØÂà¿¦¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âà¿¦¤Ë´Ø·¸¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡ØË¡Î§Åª¤ÊÌäÂê¡Ù¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âà¿¦¶â¤äÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ¤Ê¤É¤âË¡Î§Åª¤ÊÌäÂê¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÀµ¤·¤¤Ë¡Î§Åª¤ÊÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£