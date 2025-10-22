福田雄一監督、うどんをすする橋本環奈を公開「これ本物すぎ」「銀魂のキャラクターそのまんま」
映画監督の福田雄一監督が、22日に自身のエックスを更新。メガホンをとった映画『銀魂』（2017年）から神楽役・橋本環奈のかわいいオフショットを公開した。
【写真】ものすごい表情でうどんを食べる“神楽”橋本環奈
本作は「週刊少年ジャンプ」（集英社）連載の大ヒットコミック『銀魂』（原作：空知英秋）を、小栗旬主演で実写映画化。
福田監督は「ま、神楽が食いしん坊なのか、かんかんが食いしん坊なのか 銀魂1撮ってる時に昼休みに『かんかん、メシだよ』って言ったら『私、最近、食べ過ぎてるから絶食するわ』って言い出して。『あ、そーなんだ』って言って、もらいに行ったら、うどんで。で、うどん持ってモニターベースに戻ったら、もう、かんかん、うどん食べてた 「あれ？絶食は？」って聞いたら「うどんだったら食べたうちに入らないでしょ」って その時の写真がこれ ぱっつぁんに『なんで食ってんだよ！』って、つっこまれてます」とつづり、万事屋メンバーの神楽にふんした橋本が食事をする写真を公開。
目を見開いた必死の形相でうどんをすする橋本と、それに突っ込む志村新八役・菅田将暉の図が本当に万事屋の日常シーンのようになっている。
この投稿を見たファンからも「もう食べてる時の表情管理といい身も心も神楽で最高すぎるw」「啜ってる時の目がガチで笑った」「これ本物すぎてすごくかわいい」「銀魂のキャラクターそのまんまみたい」などの声が上がった。
引用：「福田雄一」エックス（＠fukuda_u1）
