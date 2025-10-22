“役満ボディ”岡田紗佳、清楚な白統一コーデに「かわいい」の嵐「サラサラヘアーもいい」
モデル、タレント、プロ雀士の岡田紗佳が、22日にインスタグラムを更新。衣装姿のオフショットを公開するとファンから「かわいい」の声が相次いだ。
【別カット】岡田紗佳、モデル顔負けの美スタイルを披露（ほか2枚）
岡田は「本日22日（水）深夜2:32〜テレビ朝日『森香澄の全部嘘テレビ』に出演します！ なんと4週連続ででます 今回の企画は『問題の出ないクイズ』！ ゆみちぃさんの素性を勝手に予想してます。見てねん」とつづり、トップスとスカートを白で統一したソロショットをアップ。まぶしい笑顔のバストアップや抜群のスタイルがあらわになった全身カットが収められている。
コメント欄にはファンから「可愛いですね」「マジ可愛い過ぎ」「髪の毛パッツンもかわいい。サラサラヘアーもいい」と絶賛のコメントが集まっていた。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
