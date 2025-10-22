黄色やオレンジ色に色づいた木々。紅葉の名所、標高1200メートル付近にある長野市戸隠の「鏡池」。



夏の暑さの影響で例年より1週間ほど遅く紅葉が見頃となっています。



22日朝の県内は30ある観測地点のうち23地点で今シーズン一番の冷え込みに…。



池が鏡のように景色を反射し、撮影スポットとしても有名な鏡池。



22日朝は水面がやや波打つも、名所の風景を狙って県外から撮影に訪れる人も目立ちました。





千葉から「きれいですね。本当だったら日の光が差してくれたらもっときれいだと思うんですけど」京都から「すごくきれいです。反射もしていてまさに鏡池」「鏡池」の紅葉は今週末から月末にかけて見頃のピークを迎えそうだということです。一方…。この冷え込みにより山間部では初雪に…。北アルプス・奥穂高岳と涸沢岳の間、標高2996メートルに位置する穂高岳山荘では21日、氷点下5度まで下がり、一夜明けた22日朝は山荘の軒下や屋根に薄っすら雪が積もっていました。22日は日中も気温が上がらず最高気温は、長野で12度ちょうど、松本と飯田で11.9度など各地で11月中旬から12月上旬並みとなりました。信州の紅葉も各地で見頃を迎えそうです。