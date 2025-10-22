M!LK、ABCテレビ初冠番組10・28スタート 道行く人々の悩みを全力解決【コメントあり】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』が、28日深夜から放送スタートする。
【写真】かわいい＆さわやか！おそろいのオーバーオール姿のM!LK
M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する。初回放送では、佐野勇斗、山中柔太朗のAチームと、吉田仁人、塩崎太智（※崎=たつさき）、曽野舜太のBチームに分かれたメンバーが、戸越銀座商店街を舞台に、道行く人々の困りごとを直接聞き込みする。
「4歳の息子が運動会で恥ずかしがって踊れない…」と悩むママのために自宅に突撃し、兄弟のために全力でダンスを披露する佐野・山中。「店が忙しくてバイトを探している…」と悩むおでん屋さんで接客体験に挑戦してみる曽野は、おでんの会計に苦戦する。
第2回放送では、おしゃれな街として知られる自由が丘へ。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った自由が丘ならではのお悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと奔走する。
身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKの5人。アーティストとしての魅力に加え、等身大のメンバーが街の人々と触れ合い、成長していく。
なお、毎週火曜深夜1時39分〜2時15分の放送。
【コメント】
■佐野勇斗
僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」「M!LKじゃん！を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。バラエティもまだ慣れておらず、さまざまな意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています！放送を楽しみにしていてください！
■塩崎太智
たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください!!
■曽野舜太
ついに関西圏で冠バラエティ番組!!!!!みんなのお悩みを、僕たちM!LK5人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います！これは、ポジティブおとこの出番だな…笑。ぜひ一緒に楽しんでください！お悩み解決するなら…M!LKじゃん！
■山中柔太朗
新しく番組がスタートすることをすごくうれしく思います。皆さまのおかげです！いつもありがとうございます！関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたらうれしいです！
■吉田仁人
僕たちM!LKがさまざまなお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています！まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…？今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います！奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければうれしいです！ぜひご覧ください！
【写真】かわいい＆さわやか！おそろいのオーバーオール姿のM!LK
M!LKの5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する。初回放送では、佐野勇斗、山中柔太朗のAチームと、吉田仁人、塩崎太智（※崎=たつさき）、曽野舜太のBチームに分かれたメンバーが、戸越銀座商店街を舞台に、道行く人々の困りごとを直接聞き込みする。
第2回放送では、おしゃれな街として知られる自由が丘へ。街が変われば、人々の悩みも変わるはず。戸越銀座とはまた違った自由が丘ならではのお悩みを、メンバーたちがM!LK流に解決しようと奔走する。
身近な悩みから、恋愛、仕事、学校のことまで、どんな小さな悩みにもガチで向き合うM!LKの5人。アーティストとしての魅力に加え、等身大のメンバーが街の人々と触れ合い、成長していく。
なお、毎週火曜深夜1時39分〜2時15分の放送。
【コメント】
■佐野勇斗
僕たちは国民の皆さんを愛し、愛されるアイドルを目指しています。そんな中で、たくさん人々と触れ合い、少しでも「今日M!LKに会えていい日になったな」「M!LKじゃん！を見て元気になったな」と思っていただける番組にしたいと思います。バラエティもまだ慣れておらず、さまざまな意見が飛び交うと思いますが、皆さんにご教授いただきながら成長していきたいと思っています！放送を楽しみにしていてください！
■塩崎太智
たくさんの悩みを僕たちM!LKなりに解決していくので、ぜひお楽しみにしていてください!!
■曽野舜太
ついに関西圏で冠バラエティ番組!!!!!みんなのお悩みを、僕たちM!LK5人が全力で向き合って、時に真剣に、時に笑いながら解決していくので、見ているみんなも一緒にハッピーになれる番組になっていくと思います！これは、ポジティブおとこの出番だな…笑。ぜひ一緒に楽しんでください！お悩み解決するなら…M!LKじゃん！
■山中柔太朗
新しく番組がスタートすることをすごくうれしく思います。皆さまのおかげです！いつもありがとうございます！関西の番組というのもすごく楽しみで、M!LKの体当たりのバラエティをぜひ見ていただけたらなと思います。お笑いを引き寄せることができるのかが大切だと思っているので、M!LKの引き寄せ力にも注目していただけたらうれしいです！
■吉田仁人
僕たちM!LKがさまざまなお悩みを解決しながら、自分自身も成長していきたいと思っています！まだ言えませんが、メンバー的にやりたいコーナーもあるみたいで…？今までにない新鮮なM!LKの姿を観られると思います！奮闘する僕たちを楽しみながら観ていただければうれしいです！ぜひご覧ください！