TOMORROW X TOGETHER、3大ドーム→5大ドーム公演へ サプライズ発表にMOAが絶叫「涙が出そう」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、都内で日本3rdアルバム『Starkissed』の発売記念ショーケースを開催。日本3大ドームツアーを実施する予定だったが、5大ドームツアーとなったことをサプライズ発表した。
【ソロカット】オーラすご！キュートにハートポーズをするHUENINGKAI
イベント中には、5大ドーム公演を発表。すでに、11月15日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、愛知・バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡で開催されることが発表されていたが、1月に東京ドーム、2月に京セラドーム大阪が追加され、5大ドームツアーとなった。
発表した瞬間、MOAは絶叫。TAEHYUNは「すべてMOAの皆さんのおかげです」と感謝し、「MOAの皆さんが喜んでくれる姿を見たら涙が出そうになりました」と喜びを共有した。
また、HUENINGKAIは「発表する前は緊張していました。5大ドームをすることになったので、がっかりさせることのないステージにしようと思います」と意気込んだ。
ショーケースでは「Where Do You Go？」「Beautiful Strangers［Japanese Ver.］」「星の詩［Japanese Ver.］」「Can’t Stop」をパフォーマンスした。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味が込められている。
2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場し、日本でも注目度が急上昇。音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル『Lollapalooza』に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、24年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催した。25年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中。
