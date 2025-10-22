10月、全日本マーチングコンテストの四国大会が行われ、高知県高知市の中高一貫校が中学と高校の2部門で全国大会同時出場という大会史上初の快挙を遂げました。



快挙の裏には、部員たちに代々受け継がれてきた指導方法がありました。



美しい音色を響かせながら隊列を変化させて観客を楽しませるマーチングバンド。

これに青春をかけ、全国で初めての快挙を遂げた生徒たちがいます。





高知学芸中高の吹奏楽部は、部員総勢118人。県内でも数少ないマーチングと吹奏楽の二刀流で活動しています。10月13日に愛媛県で開かれた全日本マーチングコンテストの四国大会では中学生が2回目、そして高校生が13回目の全国大会出場を決めました。同じ学校から中高同時出場となるのは大会史上初めてのことです。この快挙の裏には、吹奏楽部に受け継がれてきたある伝統があります。中学生と高校生が一緒に練習をするホールには、先生やコーチの姿はありません。部の練習メニューや指導は高校生のリーダー4人が中心になって考えています。部長の河本初花さんです。●河本部長「もうちょっとつま先を上げるのを意識して」後輩にアドバイスをすると、そのまま横に並び一緒に歩行します。●河本部長「せーの 肩を広げる 手を上げて顔も上げる」上級生が下級生を丁寧に指導するのが部の特徴です。●河本部長「中学一年生に話すとなるとすごく年が離れているのでできるだけ優しく分かりやすく伝えるように工夫している。一人一人に対する的確なアドバイスというのがすごく難しい」この指導方法は先輩たちから受け継がれてきたものだといいます。●河本部長「自分たちがやってもらったこと、いままで上の先輩にやってもらったことをそのままやっている」学芸の吹奏楽部顧問を務めて31年の三谷安宏さんは、生徒たちの自主性は生徒たちの将来に役立つと考えています。●三谷安宏先生「アドバイスするのは全体の音のバランス 俯瞰して上から見ないと分からないことはアドバイスするが、それ以外は特に（しない） 社会に出たら自分で考えてやらなくちゃいけないので、それを学生の間に身につけてもらいたいと思っている」これまで中高の顧問は三谷さん一人でしたが、2024年からは畠山裕世さんが中学生の顧問に就任。中学だけで部員77人と全国的に見ても人数の多い部員たちをまとめています。その演奏を見せてもらいました。中学生チームの約3分の1を占める1年生はほぼ初心者。高校生たちからの指導も受けながら、約半年でチームの質を全国レベルに高めてきました。全国大会では持ち前の元気と音の響きの美しさを観客に届けます。一方、高校生チームは1年生から2年生のみで部員41人。最大80人が演奏できる全国の舞台では強豪校と比べて約半分の人数となります。そこで、チームの強みになるよう大切にしていることがあります。●三谷顧問「小さな音、優しい音、温かくて小さな音を大事にしてそれを基本にそこから全体を計算している」チームではクラリネットのソロ演奏を組み込むなど、小さな音を響かせきれいな音を磨くことに力を注いでいます。●三谷顧問「どうしてもマーチングって動きが中心なイメージがあるが、うちは音楽と音中心で音楽と音がお客さんに伝わるように、そのために動いているというイメージを理想としている」いい音を観客に届ける努力が実を結んだ四国大会では、いつもの掛け声も大切な要素だったといいます。●河本部長「（演奏が）はじまる前に『元気出して行きましょう おー！』って言って、みんなで体育館に向かっていく。四国大会はもしかしたらこれで最後の大会になるかもって思ったりしたのでちょっと悲しいというか、これで終わりになるかもという焦りの気持ちもあった」学芸高校としては13回目の全国大会。さらに中学生とともに大会史上初の同時出場。その大舞台で河本さんたちは先輩たちを超える高い目標を立てています。●河本部長「（目標は）全国金賞。今まで銀賞まではとったことがあるが、金賞は一回もない。史上初の金賞をとれるようにこれからも練習していきたい」Q.中学生と一緒に全国だがフォローしてあげたい部分もある？●河本部長「あります。やっぱり中学生なのでまだまだ分からないことも多いと思う 。高校生なりの視点で中学生の練習にも参加していけたら」全日本マーチングコンテストは、大阪城ホールで11月22日と23日に開催。中学生も高校生も夢の舞台に向けて元気よくいい音を磨き続けます。●部員「元気出して行きましょう おー！」