人気アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボして浜松市の魅力を発信する「シン・ハママツ」計画。



飲食店では斬新なコラボメニューも登場。町おこしにつなげるための秘策とは？



浜松城近くにある市役所にお目見えしたのは…。



（澤井 志帆 キャスター）

「入口入ってすぐ足だけすでに見えていますね。お、すごい。ド迫力。大きい」



人気アニメ「エヴァンゲリオン」に登場する初号機の立像です。高さは何と6メートル。これは誘客事業「シン・ハママツ計画」の一環で設置されたものです。





市役所の2階からは…（澤井 志帆 キャスター）「ここでは、『エヴァンゲリオン初号機』と同じ目線に立つことができるんです。2階から見てもド迫力。近くで見ると色合いがきれいでよりリアルに感じられますね」この立像は、2026年1月25日まで土日・祝日も見学することができます。そもそも、なぜ浜松市と「エヴァンゲリオン」がコラボしたのでしょうか。その答えは天竜浜名湖鉄道の天竜二俣駅にありました。（天竜浜名湖鉄道 松井 宜正 社長）「普段は天竜二俣駅ですが、ただいま“第3村駅”となっています」天竜二俣駅が「エヴァンゲリオン」劇場版に出てくる「第3村」のモデル地の一つとなったことがきっかけでした。天浜線は期間限定で天竜二俣駅の看板を「第3村駅」に変更…。人気の転車台ツアーを訪れると…。ラッピング列車や、作中に出てくる重要なアイテム「ロンギヌスの槍」が登場。天浜線も“エヴァ効果”を実感しているようです。（天竜浜名湖鉄道 松井 宜正 社長）「去年と比較して転車台ツアーがありますが、それが約1.5倍のお客様に来ていただいています。『エヴァンゲリオン』をはじめ、他のアニメとのコラボやテレビ番組とのコラボも含めてですが。コロナ前の2019年度と比較して昨年度の実績で約5倍グッズ販売の売り上げが伸びています」「シン・ハママツ計画」は10月から「第2弾」がスタート。静岡空港では「エヴァンゲリオン」仕様にラッピングされた飛行機が登場。そして、天竜二俣駅近くの直売所で販売が始まったのが…。（森のマルシェきころ スタッフ）「こちらがコラボの『エヴァ寿司』でございます」イメージカラーの具材を使ったその名も「エヴァ寿司」。“紫色の初号機”は“紫キャベツ”を使って表現されています。土日限定の提供で、週末には全国からファンが訪れていました。（愛知から）「いろいろ工夫されていて、形や色が。味がどうかなと思ったんですが、想像を超えるぐらいおいしかったです」（埼玉から）「すごいですね」Q.色はどうですか？「テーマのカラーに合っていいと思います」Q.盛り上げる企画どう思いますか？「（コラボ期間が）結構長いですからね。楽しいですね」一方、この店では斬新なコラボメニューが…。（うまいもん空海 赤林 裕美さん）「こちらが『エヴァンゲリオン』をイメージしたギョーザです」（澤井 志帆 キャスター）「えっ。色。紫。初号機からですよね」（うまいもん空海 赤林 裕美さん）「そうです」（澤井 志帆 キャスター）「ギョーザで紫ですか。初めて見ました」天然の色素を使い“紫”に染めた皮で包んだギョーザです。その味は…。（澤井 志帆 キャスター）「味がみそ？すごいコク深いです。野菜もシャキシャキしていて、これは何味ですか？」（うまいもん空海 赤林 裕美さん）「物語の中で、主人公のシンジくんがみそ汁をみんなに作ったシーンがあって、凍り豆腐やネギ･ワカメを入れて“みそ汁”の味となっています」（澤井 志帆 キャスター）「かんでいくとワカメの風味を感じるんですよ。みそ味というより完全に“みそ汁味”。見た目以上に味のおいしさにびっくりしました」そのほかにも、機体のカラーをモチーフに「エヴェ零号機」をイメージした、黄色の皮で包んだギョーザや、「2号機の赤」の皮で包んだ甘辛いギョーザも味わうことができます。作品をモチーフにしたメニューは飲食店やホテル 計20店舗が開発し、2026年2月まで提供されています。山口･宇部市では経済効果が10億円を超えたとの試算もある「エヴァンゲリオン」とのコラボ企画。浜松市は「シン・ハママツ計画」の終了後、経済効果を検証していくということです。