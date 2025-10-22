悪名高い日本人女子タッグと人気スーパースターによる“禁断のスリーショット”が、世界中のファンの注目を集めている。近年ヒールとして存在感を強める彼女たちと、カリスマ的なスターの意外な共演が話題となった。

【画像】日本人“悪女”タッグと世界的スターの“禁断スリーショット”

WWEスーパースターのアスカは自身のXを更新。10月17〜18日に両国国技館で開催された日本ツアー「WWE SuperShow Japan」終了直後、カイリ・セイン、CMパンクとの記念写真を投稿した。アスカは「ありがとう日本、次なる地へ」と綴り、ツアー成功の余韻を伝えた。写真にはサングラス姿のカブキ・ウォリアーズの2人と、笑顔を見せるパンクの姿が収められている。

ヒールとしての印象が強いアスカも柔らかい表情を見せ、「RAW」では苦戦を強いられていたカイリも笑顔を見せた。中でも、リラックスした様子のパンクの姿が印象的で、ファンの反響を呼んだ。

この写真は投稿から間もなく1.7万件の「いいね」を集めた。ファンの間では「3人のGOAT。日本で最高の時間だった、皇后！」「最高の写真」「次はカブキ・パンクスか！」といったコメントが寄せられるなど、思わぬ組み合わせへの関心が高まった。

CMパンクは日本ツアーで初日にドミニク・ミステリオのIC王座に挑戦し、2日目には中邑真輔と初タッグを結成するなど、2日間にわたりメインイベントで活躍した。一方で、SNS上では「パンクは今度は日本人ガールズに手を出しやがった」といった冗談交じりの声や、アスカの決め台詞をもじった「CMプゥゥゥンク！！！」といったコメントも見られた。

日本のファンからは「初WWEで圧倒されたけど超楽しい！ 来年また！」「ツアー最高！ 大好き！」といった前向きな反応も多く、WWEの日本公演は大きな成功を収めたことを印象づけた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved