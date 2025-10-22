¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡¡·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¡ÖÊÌ³Ê¡×¡¢Éð´ï¤ÎÄ¾µå¤Ï¡Ö¼ê¸µ¤ËË¤´Ý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤ÈÀä»¿
¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£½µ¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¡¢Ä©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ËÎ×¤à¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁª¤Ö¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·Áª¼ê¡×5¿Í¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£(Âè5²ó¡¿5²ó)
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¦¿ùÃ«»á¡£¡Ö¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¡¦ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¡¢Ìîµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¿ùÃ«»á¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éº£²ó¤Î´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¦ÀÐ°æ¹ªÆâÌî¼ê¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¡¦³ÀÆâÎ¿³°Ìî¼ê¡¢»Í¹ñIL¹âÃÎ¡¦ÅÏîµÅÔÅÍÅê¼ê¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Îº£²ó¤Ïº£¥É¥é¥Õ¥ÈºÇÃíÌÜ¤Î°ì¿Í¡¢·òÂç¹âºê¹â¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤À¡£
¿ùÃ«»á¤¬¡ÖÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥Í¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡×¤È¸ì¤ëÀÐ³À¤Ï¡¢·òÂç¹âºê¤Î¼çÀïÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢4²ó¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿2Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢Á´5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï½éÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ã»Ò±àºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢¡Ö¹â¹»No.1Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¿ùÃ«»á¤¬ÀÐ³À¤ÎÅêµå¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ³À¤¬U-18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡¢U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÅêµå¤À¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£1¿Í¤À¤±ÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤ËÇ÷¤ë157.9¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿ÀÐ³À¤ÎÅêµå¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¿ùÃ«»á¤ÏÀÐ³À¤Î¤â¤È¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇÀÊ¤Çµå¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Éð´ï¡£¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÄÌ²á¤¹¤ë»þ¤Îµå¤Î¶¯¤µ¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ê¸µ¤ËË¤´Ý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¤È¾ï»þ150¥¥íÂæ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡ØÉÝ¤µ¡Ù¤ò´¶¤¸¤¿¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Íè¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÝ¤µ¤Ç¤«¤«¤ÈÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿ô¡¹¤Î¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¿ùÃ«»á¤Ë¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç18ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡Ø¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê°ìÌÌ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÀÐ³À¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¬ÍÎÏ¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¥×¥í¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¨ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢1Ç¯´Ö¤Ï¤Þ¤º¥×¥í¤Î¶õµ¤¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤Ë1·³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡£2Ç¯ÌÜ¤Ç¾¯¤·ÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¿ÈÂÎ¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÃ¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈë¤á¤Æ¤ë¡¢²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¼èºà¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÀÐ³À¤¬¾ÍèÅª¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Íè¤Ï¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡ª2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ 2028Ç¯¤À¤«¤é¡¢ÀÐ³À¤Ï20ºÐ¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¹â¹»No.1Åê¼ê¡×¤ÎÀÐ³À¤ò²¿µåÃÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ï¢ºÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¿ùÃ«»á¤«¤éÁ´¹ñ¤Îµå»ù¤ËÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤ÎÌîµå³¦¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤Ø¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÃæ¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¿Í¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡ª¡×
¢£ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡Ë
2007Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢18ºÐ¡£180Ñ78Ô¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡¢Åê¼ê¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È
·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£2Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÆ±¹»¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤È¡¢2Ç¯²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à2²óÀïÇÔÂà¡£º£½Õ¤Ï4¶¯¡¢²Æ¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½éÀï¤È¤Ê¤ë2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£U-18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢·è¾¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó1/3¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢157.9¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
