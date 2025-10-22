トライアル・西友 PB相互導入を本格化 11月末、合同で新業態開店へ

トライアルホールディングスは10月22日、トライアルと西友が独自展開してきたプライベートブランド（PB）を、両社の全602店（トライアル358店・西友244店）に本格的に相互導入すると発表した。

トライアルPBの西友への導入は、人気のかつ重や食パンなど最大203品目（生鮮・惣菜を除く）。一方、西友PB「みなさまのお墨付き」のトライアルへの導入は、エスニックレトルトカレーシリーズやスープにこだわった生麵ラーメンシリーズなど最大122品目としている。

同日開催されたトライアル・西友の「合同感謝祭」記者会見で、トライアルの野田大輔マーケティング部部長は「経営統合後初の『合同感謝祭』を契機として、両社のPB商品の販売網を順次拡大する。これまでトライアル、西友の店舗のなかった地域のお客さまに“品質が良いのに低価格”なPB商品をお届けしたい」と抱負を語った。

「合同感謝祭」は、トライアル恒例の「感謝祭」に西友が初めて参加。期間は10月22日（水）〜10月26日（日）。スケールメリットを活かし、西友では食品・日用品などNB商品約540品目を平均20.7％値下げする。節約志向が高まる中で、統合シナジーによるEDLPを一層強化する考えだ。

会見では「TRIAL GO」都内1号店を11月上旬に、また両社合同による新業態店「トライアル西友花小金井店」を11月下旬に出店する見通しも示された。

「TRIAL GO」は西友大型店のサテライト出店の位置付け。「トライアル西友花小金井店」は既存の「西友花小金井店」を閉店・リニューアルし、両社統合後初の新業態店として出店する。

野田部長は「レジカートに固定式タブレットを付けた『スキップカート』を導入する。トライアルでの一日の稼働数は2万台以上、月間延べ決済客数は480万人以上となっている。ITと商品価値の両軸でお客さまのご支持を得たい」と力を込めた。