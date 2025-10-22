¥¨¥ß¥ê¥ó¡ÖÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¡×¡È°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡É¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¡Ö15g¤âÀÝ¤ì¤ë¡×
¥¨¥ß¥ê¥ó¤³¤ÈÂç¾¾³¨Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú£·Ëü±ßÄ¶¤¨¡Û¥³¥¹¥È¥³¤ØÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î³Ú¤·¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¾¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¡ª¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¦°û¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¢ö
¡Ú´ØÏ¢¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¶¡¤Ë¡É¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×
Æ°²èÆâ¤ÇÂç¾¾¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤Î¤ªÍ§Ã£¡¢SAVAS¤Ç¤¹¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£
◼︎SAVAS¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
SAVAS¡Ê¥¶¥Ð¥¹¡Ë / MILK PROTEIN »éËÃ0 ¥³¥³¥¢É÷Ì£ 200ml
¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎËÜ³Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡£
ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÍ¸ú¤Ê¥ß¥ë¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó15g¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£±¿Æ°¸å¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Î200ml¥Ñ¥Ã¥¯¤ò24ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
◼︎¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÂç¾¾¤µ¤ó¤â°¦°û
Âç¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖSAVAS¤À¤±¤ÏÈþÌ£¤·¤¯°û¤á¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤´¼«¿È¤ÎÀå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSAVAS¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö15g¤âÀÝ¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡¢SAVAS1ËÜ¤Ç¡ª¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö
◼︎Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²è¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Âç¾¾¤µ¤ó¤¬¡Ø¥³¥¹¥È¥³¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£