「なにこの会！？」広瀬すず、あいみょんに誘われた“意外なメンバー”との食事会でビックリ

10月22日、TBS系『THE TIME,』に、広瀬すずと3時のヒロイン・福田麻貴がVTR出演。意外な交友関係について明かした。

番組では今回、インスタントカメラのイベントに登場した広瀬と福田にインタビューを実施。この中で、2人のプライベートでの交流について語られる場面があった。

福田は、「1回ご飯行ったんですよ。かまいたちの山内（山内健司）さんと、あいみょんさんと4人で」「あれもう5年くらい前ですよね」と切り出した。

続けて、福田が、「山内さんに私は誘われて」とコメントすると、広瀬は、「私もあいみょんに誘われて」「なにこの会！？みたいな。着いてから」と笑いながら振り返った。

また、福田は、「もう覚えてないと思うんですけど、一瞬だけ2人きりの時間があって。こんなに売れてるのに全然売れてる感を出さないんですよ」「ほんまに地元の友達みたいな感じで喋ってくれるから、え！すご！と思ったの覚えてます」といい、広瀬は、「嬉しいです」と話していた。