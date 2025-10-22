21日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節でオリンピアコスと対戦し、6-1と大勝を収めたバルセロナ。そしてこのゲームでハットトリックを決めたのがMFフェルミン・ロペスだ。



以前よりフェルミンは得点力の高いMFだったが、このゲームではその持ち味が存分に発揮された。まだスタメン定着とはなっていないだけに、今回のパフォーマンスは指揮官ハンジ・フリックへ強烈なアピールとなるだろう。





『Movistar』によると、フェルミンは今回のハットトリック達成が1つの夢だったと振り返っている。「バルサでのハットトリックは夢の実現だ。バルセロナで初めてのハットトリックだったから、特別な夜だね。とても嬉しいし、これからも頑張るよ。こういう勝利が必要だったし、もうチームはクラシコのことを考えている。僕たちはこの前向きな勢いを継続していくつもりだ。僕のハットトリックはチームの成果でもあるし、ドレッシングルームでは記念ボールにチーム全員のサインをもらうよ。チーム全員に感謝したいし、このポジティブな勢いを続けたい」「監督が僕にどんな役割を求めたとしても、僕は心地よくプレイできる。自分の持ち味を出せるし、ペナルティエリアまで攻め込んで得点を決めたり、チャンスを演出できると思う。僕を先発させるかは常に監督の判断だ。出番を得るために、僕は自分の実力を証明すべく努力している」