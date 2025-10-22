「鈴木彩艶はすぐに移籍市場の主役となる。パルマは鈴木を格安で獲得しているため、そこから大きな利益を得ることになるだろう」



パルマ、そして日本代表の絶対守護神である鈴木についてこう評したのは、『Football Italia』だ。



鈴木は昨季のパフォーマンスで大きく評価を上げ、今夏にも移籍の噂はあった。しかし今季はパルマでのプレイを続行することになり、その評価は今季の開幕からも上がり続けている。





特に18日に行われたセリエA第7節・ジェノア戦ではチームが早々に退場者を出した中、相手に19本のシュートを浴びながらスコアレスドローに持ち込んだ。後半アディショナルタイムにはPKの大ピンチがあったが、マクスウェル・コルネのキックを鈴木が見事にセーブしてみせた。同メディアは「昨夏にベルギーのシント・トロイデンから750万ユーロ＋ボーナスで獲得したのは先見の明があったと言える。彼の現在の市場価値はすでに3倍以上となる2000〜2500万ユーロと見られていて、ジェノア戦での素晴らしいパフォーマンスを受けて価値はさらに上昇し続けると予想される。以前より鈴木にはセリエAクラブからの関心が寄せられていたが、今やその関心は国外にも広がっている」と伝えていて、鈴木のステップアップの時は近い。まずは開幕7試合で1勝しか出来ていない15位パルマで残留を確実とすることがミッションとなり、鈴木はチーム最大のキーマンと言える。今の活躍を続ければ複数のビッグクラブが動いてくるはずで、来夏の動向が楽しみだ。