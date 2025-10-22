CLリーグフェーズ第3節ビジャレアル対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-2でアウェイチームが白星を勝ち取った。シティはこれで3戦負けなし、不調だった昨季とは一転して好スタートを切っている。



このゲームでは直近のエヴァートン戦に続いてアーリング・ハーランドがゴールを決めている。17分、リコ・ルイスとサビーニョの2人で右サイドを攻略し、最後はハーランドがクロスに合わせた。





ダメ押しは40分のベルナルド・シウバのゴール。こちらも同様に右サイドからの攻撃で、今度はサビーニョからのクロスにポルトガル代表MFがヘディングでゴールネットを揺らしている。今季のシティはプレミアリーグ第2節、第3節で敗れており、昨季の不調継続かと思われたが、第4節マンチェスター・ユナイテッドとのマンチェスターダービーで勝利して以降9試合で負けがない。そしてシティのエースであるハーランドはその9試合中、出場した全8試合で得点を挙げている。『Daily mail』によると、ハーランドはノルウェー代表でのゴールを合わせると、現在公式戦12試合連続得点中だという。その間22ゴールを挙げており、この12試合連続得点記録はポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドに並ぶ記録となっている。期待されるのは今後の得点記録の継続だろう。週末にはプレミアリーグ第9節アストン・ヴィラ戦、来週のミッドウィークにはカラバオ杯スウォンジー戦が予定されている。