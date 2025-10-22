トッテナムの指揮官トーマス・フランク監督は新加入のシャビ・シモンズについて言及した。



今夏ライプツィヒより5100万ポンドとも言われる移籍金でトッテナムに加入したシモンズ。昨シーズンまでクラブレジェンドであるソン・フンミンがつけていた7番を引き継ぐことになったが、ここまでは公式戦8試合で1アシストに留まっており、ゴールを奪えていない。



そんななか、同じくドイツからイングランドのクラブにやってきてゴールを記録できていないリヴァプールのフロリアン・ヴィルツを例に挙げ、苦戦しているシモンズについて問われたトッテナム指揮官は次のように擁護した。





「それは非常に良い質問だと思う。また、ヴィルツとの比較も非常に適切だ。彼もシャビと同じく非常に優れた選手だからね。とても優秀な選手が新しい環境に飛び込むんだ。新しい国、新しいクラブ、新しい街。ただ落ち着く必要があるだけだ。それも全ての一部なんだ」「我々は毎試合、評価されている。だが同時に、もう少し広い視野で時間をかけて物事を見ることも必要だ。私はいつも我々が取り組んでいるプレイの断片や部分を探している。例えばシャビの場合、いくつか良い部分があったと思う。彼と練習して、もっとボックス内に飛び込むように求めたんだ。試合を振り返ってみると、彼はそれを実行していた」「注目を集めるような大きな瞬間はあったか？いや、でも良い瞬間はいくつかあった。だから少しずつ正しい方向に向かっていると思う」（英『Sky Sports』より）数字こそついてきていないが、同監督は瞬間瞬間のパフォーマンスや指示を実行した点など部分的にみる必要もあると考えており、得点はないもののシモンズのパフォーマンスには満足している様子だ。ヴィルツ同様、加入前の期待値が高かったが故に厳しい視線も集まっているシモンズだが、ライプツィヒでも見せていたパフォーマンスをトッテナムでも見せることはできるのか、楽しみだ。