いよいよ23日に迫ったプロ野球ドラフト会議。子どもの頃からの夢を掴む運命の日を前に、期待がかかる石川県内の注目選手を紹介します。

大学球界から最速152キロ 大槇優斗投手

金沢学院大学野球部でプロ野球志望届を出しているのは、大槇優斗（おおまき・まさと）投手。北陸大学野球リーグでは先発ピッチャーとして活躍し、最速152キロの直球と多彩な変化球が持ち味です。

大槇優斗投手「ピッチャーとしてまっすぐのボールの質を4年間意識して練習してきたので、そこは確実に高校の時より良くなっている」

3年生のときには大学日本代表候補選手として強化合宿に参加したほか、2025年春に行われた金沢星稜大学との試合では、16の三振を奪うなど輝かしい成績を残しました。

大槇優斗投手「この4年間自分の中ではしっかりやりきってきたと思うので、その結果があすどうなるかは自分もどうなるかわからないので、毎日練習を積み重ねるだけだと思っている」

独立リーグから注目のホームラン王と守護神

独立リーグで戦う石川ミリオンスターズからは、2人の選手が注目されています。

1人目は、身長190センチ、体重110キロと恵まれた体格を持つ大坪梓恩（おおつぼ・しおん）選手。今年のリーグ戦で8本塁打の活躍でホームラン王に輝きました。

大坪梓恩選手「本当にあす楽しみ。きょうの夜寝れるのかなとちょっと心配。自分の憧れの選手は鈴木誠也選手なので、鈴木誠也選手みたいな右の外野手で大型バッターとして活躍したい」

2人目は、金沢市出身の村井拓海（むらい・たくみ）投手。

マックス150キロのストレートを武器に、守護神としてチームを引っ張りました。

村井拓海投手「自分はプロに入ることではなく、入ってから活躍することを目標にやってきた。常に活躍することをイメージして練習してきたので、頑張りたい」

運命のドラフト会議は、23日夕方に行われます。ドラフト会議の模様は、MROテレビで午後4時40分から生放送でお伝えします。