賃貸大手の「大東建託」が全国の自治体を対象に2021年から実施している「街の幸福度ランキング」。22日、石川県内の最新ランキングが発表されました。

小松市が2024年の2位からトップに

大東建託株式会社賃貸未来研究所 宗健フェロー「石川県版 街の幸福度 第一位は小松市という結果になりました」

大東建託が発表している「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025 北陸版」。このランキングは、自治体の住民に幸福度を10段階で判断してもらい、そのポイントが高い順にランキングで公表されるものです。小松市が去年の2位から順位を上げ、1位に輝きました。

大東建託株式会社賃貸未来研究所・宗健フェロー「正規雇用の方々が属性として多い。就業環境の良さが幸福度の背景にあるのではないかと考えている」

小松市民の声…「子育て支援」や「働く場」の充実

実際に小松市民に話を聞くと、幸福度1位という結果に驚きの声もありましたが、多くの市民がその理由として「子育て支援の充実」を挙げました。

小松市民・30代「意外ではあるが、子供の給付金がすごく充実しているなと知って、それは嬉しかった」

小松市民・30代「子育てしやすい子どもが遊ぶ施設が沢山あるところ。子どもの医療費（自己負担額）とか無料ですしいろいろ補助金があって住みやすいと思います」

また、「働く環境の良さ」も幸福度に繋がっているようです。

小松市民・60代「定年後もアルバイトとかでいけるところがあったので、そういう意味では働く場所けっこうあるような気がする」「（働くことも）幸福度に繋がると思う。ちょっと動いた方が良いし、人間関係でお話とかできた方が良いと思う」

さらに、若い世代からは「昔はイオンとか大きい建物が無かったが、そういう建物が増えてきて遊べる場所とか買えるものが増えたのがいいんじゃないかな」という声も聞かれました。

小松市長「好循環の街づくりを」結果に喜びの声

幸福度1位について、小松市の宮橋勝栄市長は。

宮橋勝栄 小松市長「健やかに成長していくことができる環境があるということで、また小松市に進出したいという企業が生まれるとか、そういう好循環がある街を作っていきたい。そういった意味で今回評価いただいた項目というのは非常にうれしいと思っている」

小松市では生まれた赤ちゃん1人につき5万円を支給する独自の給付金や、「小中学校給食費の無償化」など子育てしやすい環境の整備に取り組んでいます。加えて、大型ショッピングセンター、新幹線の駅と空港の両方があるという利便性の高さも、市民の幸福度アップにつながっているようです。

幸せな街づくりを目指す、自治体の取り組みは今後も続きそうです。