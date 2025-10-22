きのう夜に発足した高市早苗内閣で初入閣を果たした鈴木憲和農林水産大臣は、さっそく公務をスタートさせています。

【写真を見る】高市内閣で初入閣・鈴木憲和農林水産大臣が初登庁 米価高騰への対応は？ 備蓄米については？ 会見で意気込み語る 街の人の声も

山形県内から１３年ぶりに誕生した農林水産大臣に、街や農家からは様々な声が上がりました。

きょう午前、大臣として初めて農林水産省に姿を現した鈴木憲和大臣は小泉進次郎前大臣との引継ぎに臨みました。

鈴木憲和 農林水産大臣「生産現場、消費者の皆さんの気持ち、大変いま難しい局面に来ている。これまでやってきていただいたことをよく踏まえて、私なりに日本国民のために努力させて頂きたい。今後のメディア対応のあり方も含めてご指導いただけたら。よろしくお願いします」

小泉進次郎 前農林水産大臣「あんなにいっぱいやらないほうが良いですよ」

木原稔 内閣官房長官「農林水産大臣 鈴木憲和」

農林水産大臣に指名された鈴木憲和大臣。

きのうは、皇居で行われた認証式で高市総理大臣から任命書が手渡されました。

夜遅くには閣議にも参加し、内閣の方針を確認。そして、きょう行われた会見で意気込みを語りました。

鈴木憲和 農林水産大臣「農は国の基なり。この言葉を私自身胸に刻みながら、安心して先を見通せる農政を実現してまいります」

注目を集めるのは、なんといってもコメの価格高騰への対応です。

鈴木憲和 農林水産大臣「私の立場で（コメの）価格が高いとか安いとかは申し上げません。価格はマーケットの中で決まるべきものだと思います。しかしながら、業務用含めて、もしくは子どもが多い世帯では『今の価格では購入が厳しい』という声も聞いていますので、多様なニーズに応えきれるような生産をしていくべきだと思っている」

■備蓄米については

さらに、政府の備蓄米については放出するタイミングをしっかり見定める必要があるとの考えを示しました。

鈴木憲和 農林水産大臣「価格が高いのを下げるために出すのが備蓄米ということではなく、（コメが）足りないというシグナルをしっかりと早めに受け取って、足りないという状況を作らないような備蓄米の機動的な運営をやるべき」

鹿野道彦さん以来、１３年ぶりに山形から誕生した農林水産大臣に、吉村知事も期待を寄せました。

吉村美栄子 知事「食料供給県であるこの山形県から農水大臣が誕生した。現場を知る方が農水大臣になったことは、非常に私は望ましいことだと思う」

■大臣就任に街の声は

佐藤友美アナウンサー「県内から農林水産大臣が就任したことを受けて、街の人はどう思っているのでしょうか」

東根市果樹農家（８０代）「（期待は？）あるね。常に顔を出しているからこういう感じで、頑張ってもらいたい」

会社員「誇らしい。頑張ってほしい」

新庄市会社員（２０代）「農林関係が盛んなところではあるので頑張ってほしい」

■米の価格に期待

県民が特に期待しているのは、やはり米の価格。

会社員「米は高いと感じている、そこは値下げとか。特に新米は高いイメージがある」

米沢市主婦（６０代）「かなり高い。その辺を国で補助とか何かしていただけたらいいのかな」

東根市果樹農家「今の価格は到底続かないから。最終的には米離れが起こったら大変。安定した価格にしてもらわないと」

新庄市会社員（２０代）「米もそうなんですけど、木材とか国産材の需要が増えてくれれば、私も製材会社で勤めているんですけど、林道壊れていると入れないので、インフラの整備を進めてほしい」





南陽市農家（６０代）「期待はない。現場を見ろ、もう少し。俺もここ３年間ぐらいは苦しんだ、気象で。今年は全然夏は雨降らないし。買わないから消費者もあんまり高いと。コメ離れとか。余ってどんどん安くするんだ店も。消費者が買えるような値段、農家がある程度生きていける（収入）安定感がないからよ」

コメ価格高騰など問題が山積する中、鈴木大臣が農林水産業をどう舵取りをしていくのか、手腕に注目が集まります。