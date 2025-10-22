河北町児童動物園では、今年の夏にクジャクのヒナが４羽誕生しました。そのうちの１羽がいま注目を集めています。その愛らしい姿を取材しました。

【写真を見る】真っ白なクジャクが誕生！ 河北町児童動物園にまたまたニューフェイス 性別がわかるのは3年後…って、なんで？（山形）

河北町児童動物園は県内唯一の動物園で、およそ３０種類の動物たちを一年中、無料で見ることができます。

今年４月にリニューアルオープンし、より一層魅力を増した河北町児童動物園に、またまた新たな仲間が…！

大内希美アナウンサー「一際目立っている真っ白なあの子が８月に誕生した白いクジャク。神秘的」

河北町児童動物園では通常、クジャクの卵を人の手で孵化させていますが、今回は自然孵化で生まれました。珍しいシロクジャクの誕生に飼育員たちもとても驚いたということです。

河北町児童動物園 学芸員 阿部敏計さん「鳥のヒナって可愛いですけど真っ白なヒナは格段にかわいい」

河北町児童動物園にいるクジャクは「インドクジャク」という種類です。大人になるとオスとメスで見た目が変わり、オスは青や緑の羽毛、メスは褐色の羽毛になります。

■なぜ白いクジャクが？

今回産まれたヒナの親は一般的な色ですが、なぜ白いクジャクが産まれたのでしょうか。

河北町児童動物園 学芸員 阿部敏計さん「白いクジャクの場合はアルビノではなくて『白変種』といって色素はあるけど色を出す色素が少ない」

シロクジャクのほかに、ホワイトタイガーやホワイトライオンも「白変種」の代表とされています。

そして、クジャクといえばオスがメスに求愛するために見せるきらびやかな飾り羽が印象的ですが、まだ、この赤ちゃんの性別はわかっていません。

河北町児童動物園 学芸員 阿部敏計さん「（Ｑこの子がオスだったらクジャクの羽の色は？）真っ白。大きくなってもこのまま全身真っ白」

ちなみに、クジャクの性別が分かるのは生まれてからおよそ３年後！この子が白い飾り羽を広げるかどうかは成長してからのお楽しみです。

■多くの人で賑わう！

動物園には、「シロクジャク」の姿を一目見ようと、きょうも多くの人が訪れていました。

地元の人「きれいだね。広げてるの見たいね」「（動物園は）２４時間やってるし（Ｑこれからも見に来ますか？）来ます来ます」

大江町から「（シロクジャクを）ちょっと見てみたいなと思って実際に見られてよかった。「（かわいかった人？）はい」

新たな仲間の誕生に、河北町児童動物園はますます盛り上がりを見せています。