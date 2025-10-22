鈴木福「ヤンキースタジアムでまさかの…!!」 “球場での初体験”を報告「すごーい!!」「さすが福の男」
俳優の鈴木福（21）が22日、自身のインスタグラムを更新。「ヤンキースタジアムでまさかの…!!」と書き出し、“貴重な体験”を報告した。
【動画】「すごーい!!」「さすが福の男」ノリノリでヤンキースタジアムのオーロラビジョンに映る鈴木福
鈴木は続けて「プライベートで球場映るの初めてでした！しかも2回！笑 まさかメジャーが最初とは」とコメントし、自身がスマホを片手に手を振りながらノリノリでオーロラビジョンに映っている動画をアップした。
この投稿にファンからは「すごーい!!おめでとー」「すごい さすが福の男」「ニューヨークの体験が凄すぎです」「福くん、凄いですね 可愛いです」「やったね」などの反響が寄せられている。
鈴木は10日の投稿で、ニューヨークへ行ったことを報告しており「前半は一人旅、ブロードウェイでの観劇などエンタメ漬け、後半は友達と合流しまして。良い時間を過ごすことができました」と明かしていた。
【動画】「すごーい!!」「さすが福の男」ノリノリでヤンキースタジアムのオーロラビジョンに映る鈴木福
鈴木は続けて「プライベートで球場映るの初めてでした！しかも2回！笑 まさかメジャーが最初とは」とコメントし、自身がスマホを片手に手を振りながらノリノリでオーロラビジョンに映っている動画をアップした。
この投稿にファンからは「すごーい!!おめでとー」「すごい さすが福の男」「ニューヨークの体験が凄すぎです」「福くん、凄いですね 可愛いです」「やったね」などの反響が寄せられている。
鈴木は10日の投稿で、ニューヨークへ行ったことを報告しており「前半は一人旅、ブロードウェイでの観劇などエンタメ漬け、後半は友達と合流しまして。良い時間を過ごすことができました」と明かしていた。