広島市の住宅でベトナム人女性が殺害された事件は、発覚から２２日で１週間です。犯人は捕まっておらず、周辺住民の不安が続いています。



■保護者

「毎日、朝・晩。お兄ちゃんと弟がいるので、それぞれの時間に迎えに行ったり習い事も送迎したり」



事件発覚から１週間。現場近くの小学校では、２２日朝も一部の児童が保護者に付き添われて登校していました。



この事件は１０月１５日夕方、広島市西区中広町の集合住宅でベトナム国籍のグエン トゥイ ガーさんが頭から血を流し死亡しているのが見つかったものです。頭部を硬いもので殴られており、犯人は逃走中です。





事件を受け、小学校の登下校の時間帯は教職員が見守り活動を行い、警察はパトロールを強化しています。■保護者「なかなか犯人が捕まっていないので、子どもたちも慣れてきてはいるが（事件を）ふと思い出す時があって、おびえてるような時があるので怖がっている」現場となった集合住宅の住民も早期解決を望んでいます。■住民「割とああいう事件（の解決）は早いと思っていたんですけどね、早く解決してほしい」（１’２０）□まとめ警察は犯人に強い殺意があったとみて、７０人体制の捜査本部を設置し行方を追っています。（２０２５年１０月２２日放送）