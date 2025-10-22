◆アメリカンフットボール▽関西学生１部第６節 立命大―関大（２６日・たけびしスタジアム京都）

関大は２２日、立命大との無敗対決へ向けて、大阪・吹田市内の関大グラウンドで公開練習を行った。

１７―１７と引き分けた前節・関学大戦（１３日・たけびし）で２度のＱＢサックを見せた副将でＤＬの生悦住（いけずみ）勝也（４年）＝関大第一＝は、強力な立命大のランプレーに対し、猛タックルを宣言。「足かいて、低く入って、というのが僕の強み。自分がラインを止める」と意気込んだ。

生悦住は進路に、お笑い芸人を志望。「人に笑ってもらうことが好き」。いずれもＭ―１で優勝した２０１６年の銀シャリ、２０年のマヂカルラブリーのネタに感激し、卒業後はＮＳＣ（吉本総合芸能学院）に入る予定。猛反対する家族を説得するために中、高の国語の教員免許も取得したが、意思は変わらない。関大アメフト部の３学年先輩でお笑いタレントの草場右ガード（草場慎之介）に業界の話を聞いたりして、思いは募るばかりだ。

この日の会見でも終始ニコニコ。「お笑いでは、発想で勝負したい。日頃抱えているモヤモヤとか。たとえば、黒と黄色のナンバープレートの車を１０台見つけたら幸せになれると言われるけど、なんで？とか。あれって、タクシーで見つけた場合はリセットなんですよね―」などと、しゃべり続け、会見場の報道陣を笑わせた。

まずは目前の立命大戦。勝てば２００９年以来の無敗Ｖも見えてくる。「自分が相手のランを止める。低く速く強く」と生悦住。ＲＢ山崎紀之主将（４年）＝箕面＝も「生悦住は面白いだけじゃない。頼りになる男です」と好タックルに期待を寄せた。関大第一から始めたアメフトも今季がラストシーズンとなる“芸人の卵”。「やり切ります」とリーグＶと学生日本一を成し遂げて、次のステージへ進む。

関西学生１部リーグは現在、第５節を終えて、立命大が５勝で首位。関大と関学大が４勝１分けで追う。上位３チームが全日本大学選手権に出場する。