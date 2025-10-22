ソフトバンクは２２日、みずほペイペイドームで全体練習を行った。２０日の第６戦までもつれたＣＳ最終Ｓを突破。２１日は休養日だったが、２５日から始まる日本シリーズに向けて再始動した。

小久保裕紀監督は左脇腹痛でＣＳに出場できなかった近藤健介外野手が２４日から合流することを予告。「明日からこっちに来る。映像を見たら、１００％、フルで振れていた。こっちでライブＢＰをするので」。守備につくのは難しいが、ＤＨまたは代打での戦力として計算に入れた。

また、ロベルト・オスナ投手は日本シリーズに出場できる４０人の枠から外れることが決まった。右肩などのコンディション不良で６月中旬に離脱。シーズンの終盤に復帰したが、ＣＳには出場しなかった。小久保監督は「（４０人に）入らない。監督室に呼んで話しました。来季に向けてもう一度、しっかり（体を）見直す。今まではできる範囲で立ち上げようとしていたけど、野球人生は今年で終わりではない。（肩を）かばって他のところにも（影響が）出ているから。見直して、不安のない状態にすることが一番」と明かした。