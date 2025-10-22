元プロレスラーの高田延彦（63）が21日に自身のインスタグラムを更新。心臓の手術から1年以上が経過した現状についてつづった。

昨年7月、心房細動のため「心臓アブレーション手術」を受けたことを公表した高田。この日、内服薬の写真を投稿し、「早いもので、心房細動からの心臓アブレーション手術から一年以上経過している」と報告。「今思えば、ほぼ毎日前触れも無く突然、頻繁に出る強烈な不整脈の症状は恐怖であり、現実に見る悪夢でしかなかったなー」と振り返った。

「今回は久しぶりの経過検診で毎日飲んでいる薬も補充」と高田。「これをルーティンで日に一錠飲むのだが、安心と言うのかな、不思議と気持ちも落ち着くんだよな」とつづった。

「何はともあれ、オペのおかげで日常を取り戻し、好きな運動が出来ている現実に感謝をしつつ、いままで当たり前にあった普通？の日常の有り難さ、尊さをフルサイズで実感する瞬間が増えたのは間違いない。今更ながら自戒の念を込めて、何よりも健康が一番である！という事実。改めてドクターに感謝、己の身体にもありがとう！となる」と記した。

「オペをしてから左胸に手を当てて身体と会話をするような感覚になる事がよくあるんだよな」とも。「長きに渡り酷使してきた心臓様がストップしちゃうと終わりだもんな！」とした。

高田は現役引退後、格闘技イベント「PRIDE」の統括本部長に就任。興行のオープニングではふんどし姿で太鼓を叩き、「男の中の男たち、出てこいや！」と叫ぶパフォーマンスが人気になり、「出てこいや！」はのちに高田の代名詞的なセリフとなった。だが、23年中に「PRIDE」離脱を発表。同12月31日の格闘技イベント「RIZIN.45」は不在で「大晦日は呑みながらライブ配信を楽しむかな」などと報告していた。

昨年7月、「午前中、心臓アブレーション手術が終わった。ようやく術後の倦怠感が薄れてきた」と投稿。症状については「2022年8月初旬に突然発症した発作性心房細動に悩まされながら薬のやりくりで今日まで向き合ってきたが、心身へのストレスは避けきれず今回の処置に至った」と説明していた。