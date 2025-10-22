米首都ワシントンの地域でフードバンクの行列に並ぶ人々/CNN

（ＣＮＮ）米政府機関の閉鎖が３週目に入る中、給与の支払いを停止された職員が、無料の食品を求めてフードバンクに長蛇の列を作っている。

サマー・カークシックさんは２１日、首都ワシントンで宗教団体などが主催する政府機関職員向けフードバンクの行列に２時間並び、缶詰や乾物などの食品を受け取った。

市場調査アナリストのカークシックさんは商務省農村輸出センターの契約職員。「家賃の支払いが来週に迫っている。手に入るものは何でも受け取る」と言い、「今月は給与を受け取っていないので無料の食品は本当に助かる」「今は１セントでも節約しなければ」と話した。

カークシックさんのように一時解雇されたり無給で働いたりしている政府機関職員は約１４０万人に上る。

議会は今も合意に至らず、職員の給与が支払われる見通しは立たない。

メリーランド州ランドーバーで２１日に開かれた政府職員向けのフードバンクには、想定の２倍を超す３７０世帯以上が詰めかけた。

フードバンクを主催した牧師のオリバー・カーターさんは「あまりの行列に圧倒された」「政府機関職員がこれほどたくさん来るとは思わなかった」と驚いた様子だった。

社会保障庁職員のローランダ・ウィリアムズさんは「自分がここにいることが信じられない」とＣＮＮに打ち明けた。「政府機関の仕事は安定しているとずっと思っていたのに、そうじゃなかった」

最初はフードバンクの支援は自分には必要ないと思っていたというウィリアムズさん。しかし閉鎖が長引く中で、助けが必要な状況に追い込まれた。

「最初のうちは、自分は大丈夫なので、子どものいる人たちにフードバンクを利用させてあげたいと思っていた」「でも今は、自分も行列に並ばなければならなくなった」とウィリアムズさんは話している。