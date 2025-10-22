本格始動した高市内閣の鈴木憲和農水相が就任にあわせた記者会見に臨み、石破前政権が舵を切ったコメの「増産」について、「需要に応じた“生産”が基本だ」と繰り返し強調しました。

石破前政権ではコメの「需要に応じた“増産”」が掲げられていたことから、記者に「石破前政権の方針を見直すのか」と発言の真意を問われた鈴木農水相は、「見直すと捉えるのであれば見直しということになる。どのように書くかはお任せする」と述べました。

その上で、「需要がないにもかかわらず大幅に生産を増やせば、供給過剰となり米価は下がる」「無責任に増産し続けるのは海外マーケットも含めコメのマーケットがしっかり拡大しないうちは難しい」と強調。まずは、コメの「需給の見通し」を正確に把握していく必要があるとの考えを示しました。

これについてある農水省幹部は、「やみくもにコメの増産をしていこうとした石破前首相への対抗だ」と話しています。

別の農水省幹部は、「無制限な増産を勧めているわけではないという生産者へのメッセージだ」としました。

一方、小泉前農水相は「コメ価格を明確に下げていく」として、政府備蓄米を「随意契約」で放出していましたが、鈴木農水相は、「価格が高いのを下げるために出すものが備蓄ではない」として、備蓄米を放出する際の基準作りに取り組む考えを示しました。

さらに、高止まりが続くコメ価格への対応としては、高市首相が策定を指示している新たな経済対策の中で「コメ券」の配布なども含め広く検討していく考えを示しました。