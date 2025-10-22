石川県がコーディネーターとなり、企業と地域の連携で進められている企業の森づくり推進事業。22日、その森づくり活動の現地見学会が行われました。

企業の森づくり推進事業は、地域貢献として森づくり活動を考えている企業と、自らの手ではなかなか手入れができないという森林所有者の間を、県が橋渡しして石川の森を守り育てていく取り組みです。

2007年にスタートし、現在は、石川県内68か所で65の企業や団体が、森づくりを行っています。



そんな中、この日行われた見学会。



「1年で1000本植えたわけではなく、4、5年かけて植えました」

「0.3(ヘクタール)やろうと思ったら、何人くらい必要ですか？」

「やっぱり15人ほどいる」

この日は、これから森づくり活動への参加を考えている企業などが参加し、実際の活動現場を見学しました。



参加者は：

「今までこういう制度があることは知ってたんですけれども、具体的にどういう内容なのかわからなかったので、きょう実際に現地を見させていただいて、イメージがわくようになりましたので、よかったなと思ってます」



石川県森林管理課・中島 健太郎 課長補佐：

「地道な活動が大事だと思っていますので、少しでも参加してくれる会社、団体が増えればいいなと思います」

石川県では、今後も説明会や現地見学会を通して、林業と係わりのないさまざまな分野の企業に、森づくりへの参加を呼び掛けていくということです。