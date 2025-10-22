¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï·èÄê¤Ç¡Ö²¬ËÜ¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡µð¿Í¤Ï£²£²Æü¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Îº£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö²¬ËÜ¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£ºßÀÒ£±£±Ç¯´Ö¤Ç£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á£·£±£·ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Öµð¿Í¤Î¼çË¤¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£µ·î¤Ëº¸Éª¤Îð×ÂÓÂ»½ý¤Ç¤ª¤è¤½£³¥õ·î¤â¤Î´ÖÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸·î£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°ì·³¤ËÉüµ¢¡££¸Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£²·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö´°Á´Éü³è¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ë¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¹Ô¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æº£¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£µ¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö²¬ËÜ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¡Öµð¿Í¤Î²¬ËÜ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÀµ¼°È¯É½¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¥ª¥Õ¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¡×¡Ö²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¼¡¤Îµð¿Í·³£´ÈÖ¤ËÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£