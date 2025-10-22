除隊日にBTS・JUNG KOOK宅への侵入を試みた中国人女性、起訴猶予に「再犯の可能性低い」

BTS・JUNG KOOK宅に侵入を試みた中国人女性が、最終的に起訴猶予処分となった。

「宿命」JUNG KOOK、度重なる侵害に“悟りの境地”

10月22日、ソウル西部地検は住居侵入未遂の疑いで送致された30代の中国人女性Aに対し、9月10日付で起訴猶予の決定を下したと発表した。

起訴猶予とは不起訴処分の一種で、犯罪事実は認められるものの、犯行の経緯や結果などを考慮して、検察が裁判にかけないと決定するもの。AはJUNG KOOKの除隊日である6月11日午後11時20分頃、ソウル・龍山区のJUNG KOOK宅を訪れ、玄関の暗証番号を複数回入力した疑いが持たれている。

検察はAの行為が未遂にとどまった点や、犯行後、すでに中国へ出国しており再犯の恐れが低い点などを考慮して起訴猶予を決定したと説明した。

一方、これとは別に8月30日にJUNG KOOK宅の駐車場に侵入し、現行犯逮捕された韓国人女性は、今月14日に検察へ送致されたという。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。