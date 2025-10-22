“大サービス”もぬぐい切れなかった「報告ゼロ会見」の不信感

10月21日午前の閣議で、石破茂内閣が総辞職。退任した石破氏（68）には官邸職員からの花束が手渡され、SNSでも労いの声が広がったが、対象的な評価を受けた閣僚がいる。

それは、内閣特命担当大臣に任命されていた三原じゅん子氏（61）。きっかけは、17日に行ったこども家庭庁の大臣記者会見だ。

会見場に現れた三原氏は、幹事社の記者から冒頭の発言を求められると、開口一番「はい、みなさんおはようございます。冒頭、私からご報告は特にございません」とコメント。すぐに質疑に移ったのだが、記者からの質問もゼロで、会見はわずか27秒ほどで終了し、Xでは実りない会見に《楽な仕事。 いいなぁ》《報告することがないんやろ？》など厳しい声が上がっていた。

「同庁には約7.3兆円（令和7年度）と巨額の予算が投じられており、その内訳も児童手当（約2兆1,700億円）や育児休業等給付（約1兆600億円）など重要な給付金、支援金が占めているのですが、その成果が見えにくいこともあり、同庁の存在意義がたびたび問題視されてきました。そんななか発覚した“報告ゼロ”会見によって、大臣としての資質と、同庁に対する否定的な見方に拍車をかけてしまったかたちです」（政治部記者）

そんな三原氏は、内閣が総辞職した21日に最後の大臣記者会見に臨み、冒頭から先と同じような流れで、「はい、みなさんおはようございます！」とはつらつとした挨拶を述べた。ただ、この日の会見は、打って変わって24分におよぶボリューミーな内容だった。

まず、三原氏は退任に伴う所感を述べる中で、「大臣就任時から現場に足を運び、様々な関係者の方の声に耳を傾けて政策に反映させることを大事にしながら取り組んできた1年でした」とコメント。

そのほか、今年4月の国会で成立した改正児童福祉法や、価値観が多様化する中で“生きづらさ”を抱える子どもたちのための「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」設立、「旧優生保護法」をめぐって補償金等の支給に取り組み、全面解決に向けた協議を開催したことなど、約10分にわたって活動報告を行った。

最後は、「私は大臣を離れますが、それぞれの施策が今後も着実に進むように私自身も引き続き力を尽くしていきたいと考えております。改めて在任中の皆さま方に感謝を申しあげ、私の退任の挨拶といたします」と締めた三原氏。残りの時間は質疑に当てられ、記者からは同庁の政策に関する具体的な質問が複数寄せられるなど、前回と比較して実りある会見に見えたのだが……。

三原氏がXに《この385日間、内閣府特命担当大臣として担務に全力で取り組めた事に感謝。ぜひ最後までご覧ください》と会見の動画URLを添えて投稿すると、以下のような声が噴出した。

《全力の結果が報告なしの連発。一般企業じゃ即解雇ですよ？国会は窓際属の集まりなんでしょうか？》

《全力で取り組めてましたか？全く仕事してないから 報告無しなのでしょ！》

《退任会見では、それなりにやっている質疑応答、前回会見でもできたでしょうに。そういうことですよ、と僭越なら申し上げたい。「一番、叩かれている省庁」であることを覚悟して、愚直に地道にこどもまんなか社会の構築に向けて頑張ってほしい》

《何が全力だよ何にも功績残してないじゃん。 コメ欄閉じてるあたり国民の声なんか聞く気ゼロだよ》

最後の会見までダメ出し連発のまま、三原氏は大臣の役目を終えることになってしまった。

「やはり問題視された前回の“報告ゼロ”がいまだ余波を広げている結果、今回の会見で急に発言が増えたことで、三原氏が“無理やり”成果を強調しているように聞こえてしまったのでしょう。とはいえ、最後の会見ですから、三原氏としても何も話さないという選択肢は無かったかはずです。

ただ、前回の会見がSNSやネットニュースで取り上げられ、会見の実情を知った人も多いかと思いますが、実は前回までに開いた10月の会見は5回とも全て“報告ゼロ”だったんです。必ず何かを話さなければいけないというルールは存在しませんが、同庁はただでさえ世間から目の敵にされがち。そのため、具体的な成果報告はなくとも、ほんのわずかな進捗でもあるなら、それを発信しない手はないとも思うのですが……」（前出・政治部記者）

高市早苗首相（64）の元では、閣僚としての登用はなかった三原氏。この1年で募った不信感を、今後払しょくすることはできるか。