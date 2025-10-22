【超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー】 10月22日 発表

　BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー」の商品化を10月22日に発表した。

　本商品はプレイステーション 5用アクションゲーム「アストロボット」に登場するコントローラー型スペースシップを超合金シリーズで立体化したもの。DualSense ワイヤレスコントローラーを元に、推進装置やウイングを展開したSFチックなデザインが再現されており、女王部にはアストロボットの姿も確認できる。

(C)Sony Interactive Entertainment Inc.