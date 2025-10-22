【超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー】 10月22日 発表

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー」の商品化を10月22日に発表した。

本商品はプレイステーション 5用アクションゲーム「アストロボット」に登場するコントローラー型スペースシップを超合金シリーズで立体化したもの。DualSense ワイヤレスコントローラーを元に、推進装置やウイングを展開したSFチックなデザインが再現されており、女王部にはアストロボットの姿も確認できる。

PlayStation®公式チャンネル「PLAY! PLAY! PLAY!」にて

「超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー」の商品化が発表されました！



PlayStation®5『アストロボット』に登場するコントローラー型スペースシップがまさかの超合金化！？

続報にご期待ください！… pic.twitter.com/73PcsquAv6 - 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) October 22, 2025

【『ワンス・アポン・ア・塊魂』Vol.2 ❘ PLAY! PLAY! PLAY!】

(C)Sony Interactive Entertainment Inc.