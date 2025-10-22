「一番くじ 雪ミク ～SNOW MIKU ALL STARS～」が2026年1月22日より発売決定A賞には「雪ミク ～2026～ フィギュア」が登場
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 雪ミク ～SNOW MIKU ALL STARS～」を2026年1月22日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品は北海道を応援するキャラクター「雪ミク（初音ミク）」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。2011年から2026年の雪ミクオールスターズの描き下ろしアイテムが当たる。
A賞の「雪ミク ～2026～ フィギュア」も先行公開された。【A賞 雪ミク ～2026～ フィギュア】
一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) October 22, 2025
SNOW MIKU 2026
❄一番くじ化決定❄
＊ … * … ＊ … * …＊ … * …
一番くじ 雪ミク
～SNOW MIKU ALL STARS～
📅2026年1月22日(木)より発売予定
https://t.co/LsOl0t4MvD…
「一番くじ 雪ミク ～SNOW MIKU ALL STARS～」ラインナップ
・A賞 雪ミク ～2026～ フィギュア
・B賞 雪ミク 2026 ビッグアクリルスタンド
・C賞 雪ミク 2011 ビッグアクリルスタンド
・D賞 雪ミク 2012 ビッグアクリルスタンド
・E賞 雪ミク 2013 ビッグアクリルスタンド
・F賞 雪ミク 2014 ビッグアクリルスタンド
・G賞 雪ミク 2015 ビッグアクリルスタンド
・H賞 雪ミク 2016 ビッグアクリルスタンド
・I賞 雪ミク 2017 ビッグアクリルスタンド
・J賞 雪ミク 2018 ビッグアクリルスタンド
・K賞 雪ミク 2019 ビッグアクリルスタンド
・L賞 雪ミク 2020 ビッグアクリルスタンド
・M賞 雪ミク 2021 ビッグアクリルスタンド
・N賞 雪ミク 2022 ビッグアクリルスタンド
・O賞 雪ミク 2023 ビッグアクリルスタンド
・P賞 雪ミク 2024 ビッグアクリルスタンド
・Q賞 雪ミク 2025 ビッグアクリルスタンド
・R賞 雪ミクオールスターズ ラバーチャーム
・S賞 雪ミクオールスターズ クリアポスター
・ラストワン賞 雪ミク ～2026～ フィギュア ラストワンver.
・ダブルチャンスキャンペーン 雪ミク ～2026～ フィギュア ラストワンver.
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net