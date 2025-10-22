妊娠中に不倫がバレた…「サレ妻のくせに！」不倫相手が玄関で挑発、妊娠中の妻が迎えた地獄の修羅場【作者に聞く】
【漫画を読む】自宅にやって来た夫の不倫相手だが…!?
夜はまったり漫画三昧！2025年上半期によく読まれたバズ漫画を紹介する。
2024年11月にmamagirlで公開された『サレ妻のくせに！』は、ネット上の不倫エピソードを参考に制作されており、そのリアルさから注目を集めている。今回は、プロット制作を担当したmamagirl編集部の梅田さんと、作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)にインタビューした。
結婚して1年の妻が、現在第一子を妊娠している。ある日の夜、夫のケンジから「部長と飲みに行く」という連絡があり、妻は帰りを待っていた。深夜に帰宅した夫は元気がなく、そのままシャワーを浴びてしまう。
翌朝、スマホを眺めながら食事をする夫に注意すると、「緊急の連絡だ」と弁解する。その日も残業で遅くなり、夕食は不要とのこと。深刻そうな表情で謝る夫に、妻は嫌な予感を抱き始める。
その日の夜、帰宅した夫の顔には大きなあざが。転んでできたというには不自然なあざだった。妻が手当てをしようとすると、「自分でやるからもう寝てくれ」と拒否されてしまう。
翌朝、インターホンが鳴りドアを開けると、一人のきれいな女性が立っていた。女性は不気味な笑みを浮かべ「はじめまして、…奥様♡旦那さんの不倫相手です」と名乗る。妻は、夫が不倫していたことを初めて知り、体の震えが止まらない。
玄関に現れた不倫相手を見て、夫は驚きを隠せない。夫は、不倫相手が元カノで、一度だけ一夜を共にしたと告白する。先日「飲みに行く」と言っていたのも嘘で、その夜は元カノと過ごしていたという。その後、物語は修羅場へと発展していく。
■「リアルな不倫話」が持つ衝撃
本作が誕生した経緯について、梅田さんは「ネット上で見かけたいくつかの不倫エピソードを参考に制作いたしました」と語る。不倫相手が直接家に来る展開はショッキングだが、「ネット上ではよくある話だと感じたことが、制作のきっかけだ」という。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。