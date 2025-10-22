清流仁淀川で秋の味覚「ツガニ」の漁がいま最盛期を迎えています。



清流仁淀川の「ツガニ」。何と言っても、ハサミに生えた濃い毛が特徴です。



仁淀川をはじめ物部川や四万十川流域に生息し、産卵のため上流から下流へ下る9月から10月が漁の最盛期となります。



一般的にモクズガニと呼ばれるツガニは、上海ガニの一種で、海で生まれ川で育つため独特の濃厚な味わいと芳醇な香りが特長です。「ツガニ汁」は高知の郷土料理の一つです。





いの町楠瀬の仁淀川沿いの商店フレッシュマートキシモトの店主、岸本健資さんと息子の晶一郎さんにツガニ漁を見せてもらいました。岸本さんは、カツオの頭をエサにツガニが潜んでいそうな岩場に 長年の勘でカゴを仕掛けています。前日に仕掛けた7つのカゴを引き上げていきます。カゴをあげると、中には甲羅の幅が8センチほどの大きなツガニが。22日は合わせて10匹のツガニがとれました。健資さんは、子どもの頃から川舟にのって仁淀川でツガニをとっていたそうで、20歳で川漁師になりました。川が増水した日の翌日は、ツガニがよく獲れるということで、多いときには1つのカゴに20匹入ることもあるそうです。獲ったツガニは店の生け簀に、100匹ほどが。店では、ツガニを生きたまま販売したり、ツガニ汁として提供しています。清流仁淀川で育った「ツガニ」。この時季にしか味わえない旬の味を特別に、茹でてもらいまいました。甲羅の中には、ミソがたっぷり。そして、ツガニ汁。ツガニがたっぷりです。ツガニ漁は、11月いっぱいまで続くということです。