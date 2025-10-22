投稿3日で2500万インプの“超バズ爆イケ美女”中野恵那 過去には人気恋愛番組にも出演のモデル
今月17日、あるXユーザーが「ウサギオンラインのサイト見てたらこのモデルさん美女すぎた。誰だろう」という感想とともに投稿したある美女の画像が、一気に拡散されSNSで大きな話題を呼んだ。その美女の正体は、モデルの中野恵那。2日後の19日に自身のXで「FRAYのモデルをさせて頂きました（ハート）Xで好評でとても嬉しい」と、画像4枚を添えて投稿すると、公開から3日間で2500万インプを超えるほど爆発的に拡散している。
【画像】SNSで話題となった“超バズ爆イケ美女”中野恵那
2000年生まれで大阪出身の中野は、2015年より5年にわたり『popteen』専属モデルとして活動し、その後は『bis』レギュラーモデルとして活躍。ABEMAの人気恋愛番組『真夏のオオカミくんには騙されない』をはじめテレビや広告など数多くのメディアに出演してきた。また初の映画『メイヘムガールズ』で北条夏菜役を演じ、現在は女優業をメインとして活動中。
本人の投稿には「令和の美女って感じ 現代を生きる20代男女が思う美人」「顔が好きすぎますのでフォローさせていただきます」「バズってくれたおかげでえなさんに出会えました…」「ちゃんえなめっちゃ可愛くなってる」と美しさを絶賛する声や、美しさのあまり「AIじゃないのか？」と疑う人も出るほどの話題に。
反響を受けて、中野は2日後の21日に「こんなにバズると思ってなかった、これを機にフォローしてくださった皆さん、ありがとうございます!」と感謝の言葉を投稿。「なんだかプレッシャーを感じるな この写真はヘアメイクさんだったり、それぞれのプロによって作られた物なので笑」と本音を明かしながら、「けど凄く嬉しいし、これからもそう言って頂けるよう自分磨き頑張ります!!」と意気込みをつづった。
この感謝の投稿もわずか1日で526万インプを記録。この秋の注目美女として一気に目が離せない存在となった。
