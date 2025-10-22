（スタジオ）

（徳増 ないる キャスター）

では改めてここで昨夜発足しました高市新内閣の顔ぶれを見ていきます。



初入閣は10人です。静岡県内からは牧野参院議員が復興相に、そして城内衆院議員が経済財政相になりました。そして注目された女性閣僚ですが、財務相の片山さん、そして政治信条が高市首相に近いという小野田さんが起用されました。経済安全保障と外国人政策を担当します。





そして、顔ぶれには特徴も出ています。それが、こちらまず全員活躍シフト。総裁選を争った3人。林さん。茂木さん。小泉さん。いずれも重要ポストにつきました。また、対トランプ大統領シフトなのか…トランプ政権との交渉経験がある茂木さんが外務相。石破政権で関税交渉に奔走した赤沢さんを経済産業相に起用しました。青山さん、この内閣の顔ぶれを見ますと何内閣と名付けられますでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山和弘氏）私はですね、「目玉少(すく)内閣」というふうに名付けているんですけれども…もちろん高市カラーはですね一定程度反映されているのは間違いありませんが、例えば女性閣僚も2人にとどまっている。あと民間からの登用など、もっと高市さんだったらやるんじゃないかっていうほどの驚きはなかった。そして、例えば派閥への一定の配慮であるとか、入閣待望組を入れたりとかですね、割と旧態依然とした自民党的なやり方も取り入れながら党内融和も一定程度気を配っている…そういう意味では、高市カラー全開というほどのものではなかったという評価だと思います。（津川 祥吾 アンカー）青山さん。「目玉少(ない)内閣」ということですけれども、少ないなりにも何らかの目玉というのは何かキーマンみたいなところは感じられますでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山和弘氏）やはり女性2人ですね。片山さんと小野田さん。積極財政というのは高市さんの一番の打ち出している政策ですから、そこに自分に近い片山さんを持ってきて、しかも財務相経験者ということで、思い切ってやっていってほしいということだと思います。それと、小野田さんは自分に近い考えの女性議員で、それに外国人の政策を任せる。これ、やはり参政党の躍進で自民党が一番反省しているというか、私たちもやっていかないと…と感じていたところなんですよね。そこに自分の腹心を持ってきて、しかも女性ということで、ここには高市さんのやりたいことというメッセージは明確に現れていると思います。（徳増 ないる キャスター）はい、そして注目されているのがこちらのお2人です。責任ある積極財政を掲げる高市首相が、要である財務相に財務官僚の片山さつきさん。また、経済財政相に積極財政を推進する議員連盟に所属する城内実さんを起用したことです。津川さんは、この2人の起用をどう見ますでしょうか？（津川 祥吾 アンカー）これは、まさに高市さんがですね、あらかじめ総裁選の時から「積極財政をやるんだ」ということをおっしゃっていましたから、その政策を実際に実行するメンバーを、人選をしたというふうには感じます…。ただですね、青山さん、私、ちょっと心配なところもあるんですが…積極財政…責任あるという言葉も付いていますが、この財政の中にアクセルはもちろん必要ですが、ブレーキというバランスも必要になってくるかと思うんですが。このお2人だと、2人ともアクセルになってしまわないかな…誰がブレーキになるのかな？って…ちょっと心配になるんです。その辺はどのようにご覧になりますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山和弘氏）城内さんは、まさに積極財政のリーダーのような存在なんですね。党内でも。ですから、やはりアクセルを踏んでいくという立場だと思います。一方で片山さんも、もちろんその考えはわかっているんですが、彼女は大蔵省出身の元官僚でもありますので、例えば長期金利が上がるとか、すごいインフレになりそうだとかですね…本当に危ないところまでは行かないようにコントロール…どこかで、先ほどの津川さんの言葉を借りればブレーキを踏めるんじゃないかということも、一種期待されての…そのバランス感覚を問われるということが期待されての起用だと思います。（津川 祥吾 アンカー）なるほど。あとですね、すいません、静岡県民的には、この片山さんと城内さんって…ちょっと、もともと因縁のあるお2人というイメージがあるんですが。このお2人が…なんていうんでしょうか、ペアになって仲良くやっていけるというふうに見られるんでしょうかいかがでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山和弘氏）それはですね、かつての恩讐(しゅう)を超えて高井さんを支持してきていますので、役割も明確に今回与えられていますから、そこができないということはなくて、2人で力を合わせてやっていくということは、仕事上ちゃんとやれるということで任命もされていると思います。（津川 祥吾 アンカー）少し中身の話しますと…積極財政はもちろんいいんですが、とにかく目の前の物価高対策、こういったところは急ぎやる必要がある。まさにその通りなんですが、例えば高市内閣は経済財政対策、経済対策を最優先にするんだということで言うと…仮りに景気を良くしようとしていった時に、すぐに一つのネックとなるのが人手不足というものが特に出てくる。特に地方では非常に大きな深刻な問題になりますが、そういったところに対するケアは、今、高市内閣はどういうふうにやっていこうという方針なんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山和弘氏）人手不足は非常に深刻な問題だと思うんですが、まず、この臨時国会ではですね、野党と約束したガソリン税の暫定税率を下げるとか、先ほどお話しにあった予算。そして国民民主党が求めている所得の壁ですね、103万の壁をどこまで引き上げるのか…そういったことがあると考えていますので、そういうことで多分、恐らく手一杯だと思うんですね。あと、定数削減の問題も取り組まなきゃいけない。そんな中で、そういった中長期的な課題は、もう来年以降というのが実情だと見ています。（徳増 ないる キャスター）ではここで、今後の日程を見ていきます。臨時国会の会期が12月17日までの58日間と決まりました。そして、所信表明を(10月)24日に行うことを自民党は提案しています。また、外交日程もこのように詰まっています。26日にはアセアンの首脳会議。そして、31日からはAPECの首脳会議が行われます。さらに、その前には、27日にトランプ大統領が来日し首脳会談を行う予定となっているんです。津川さん。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、高市首相、早速ですねアメリカのトランプ大統領と会って話すことになります。トランプさん…最初の、いわゆる顔合わせだけの話し合いには…なかなかならないんじゃないかと思いますが、この辺どういった見通しでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山和弘氏）そうですね、高市さんにとってはですね、安倍さんと近いということを売りにしながら、防衛力を強化していく方針も打ち出していますので、そういったことをアピールしていくんだろうと思うんです。ただ、トランプさんがですね、最初だからちょっと「お手柔らかに」というように応じるかどうか…これは全く不透明で、何らかの…日本に見返りを求めてくる。それこそ防衛問題もそうだし、関税の問題でも具体的な交渉に入ってくる可能性はあると思うんですね。非常に…高市さん準備の期間が短い中での会談なので、どこまでそういったことに対応できるか…のっけから外交手腕も問われることになるのは間違いないと思います。