【ポイント】

・23日（木）は「霜降」。

・秋雨前線がやや南下。秋晴れの範囲が広がる。

・関東は5日ぶりの晴れ間。20℃と過ごしやすい。

・秋雨前線が停滞する沖縄は雨が続く。

・週明けは冬型。東北地方でも雪か。

【全国の天気】

秋雨前線は南下するため、23日（木）は関東〜九州の太平洋側の雨はやんで、次第に晴れ間が広がるでしょう。日差しが戻るとともに気温も上がって、全国的に秋らしい陽気になりそうです。最高気温は東京で20℃、名古屋や大阪で21℃、広島や福岡で24℃の予想です。

一方、札幌は冷たい雨で、内陸部や山沿いでは雪になる所もあるでしょう。23日（木）は暦の上で「霜降」。北日本では霜が降りる冷え込みになる所もある見込みです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 5℃（±0 11月上旬）

仙台 9℃（±0 平年並み）

新潟 11℃（＋1 平年並み）

東京 11℃（±0 11月上旬）

長野 6℃（-2 11月上旬）

名古屋 13℃（±0 平年並み）

大阪 13℃（±0 平年並み）

広島 13℃（-3 平年並み）

高知 16℃（＋1 10月中旬）

福岡 17℃（-1 10月中旬）

鹿児島 20℃（＋1 10月上旬）

那覇 25℃（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 11℃（±0 11月上旬）

仙台 17℃（＋3 11月上旬）

新潟 18℃（＋2 平年並み）

東京 20℃（＋5 平年並み）

長野 18℃（＋6 平年並み）

名古屋 21℃（＋5 平年並み）

大阪 21℃（＋5 平年並み）

広島 24℃（＋6 10月中旬）

高知 24℃（＋6 平年並み）

福岡 24℃（＋4 10月中旬）

鹿児島 23℃（＋2 11月上旬）

那覇 30℃（±0 9月下旬）

【週間予報】秋雨前線は日本の南海上の沖縄付近に停滞し、24日（金）も北海道から九州は広く晴れるでしょう。25日（土）は前線が北上し、西日本で天気が下り坂で、26日（日）は発達した低気圧も通過するため、全国的に雨と風が強まるでしょう。27日（月）以降は冬型の気圧配置で、北海道の日本海側で雪となり、28日（火）はさらに寒気が南下するため、東北地方でも雪の降る所があるでしょう。