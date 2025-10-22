日テレNEWS NNN

【ポイント】
・23日（木）は「霜降」。
・秋雨前線がやや南下。秋晴れの範囲が広がる。
・関東は5日ぶりの晴れ間。20℃と過ごしやすい。
・秋雨前線が停滞する沖縄は雨が続く。
・週明けは冬型。東北地方でも雪か。

【全国の天気】
秋雨前線は南下するため、23日（木）は関東〜九州の太平洋側の雨はやんで、次第に晴れ間が広がるでしょう。日差しが戻るとともに気温も上がって、全国的に秋らしい陽気になりそうです。最高気温は東京で20℃、名古屋や大阪で21℃、広島や福岡で24℃の予想です。

一方、札幌は冷たい雨で、内陸部や山沿いでは雪になる所もあるでしょう。23日（木）は暦の上で「霜降」。北日本では霜が降りる冷え込みになる所もある見込みです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　5℃（±0　11月上旬）
仙台　　9℃（±0　平年並み）
新潟　　11℃（＋1　平年並み）
東京　　11℃（±0　11月上旬）
長野　　6℃（-2　11月上旬）
名古屋　13℃（±0　平年並み）
大阪　　13℃（±0　平年並み）
広島　　13℃（-3　平年並み）
高知　　16℃（＋1　10月中旬）
福岡　　17℃（-1　10月中旬）
鹿児島　20℃（＋1　10月上旬）
那覇　　25℃（±0　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　11℃（±0　11月上旬）
仙台　　17℃（＋3　11月上旬）
新潟　　18℃（＋2　平年並み）
東京　　20℃（＋5　平年並み）
長野　　18℃（＋6　平年並み）
名古屋　21℃（＋5　平年並み）
大阪　　21℃（＋5　平年並み）
広島　　24℃（＋6　10月中旬）
高知　　24℃（＋6　平年並み）
福岡　　24℃（＋4　10月中旬）
鹿児島　23℃（＋2　11月上旬）
那覇　　30℃（±0　9月下旬）

【週間予報】
秋雨前線は日本の南海上の沖縄付近に停滞し、24日（金）も北海道から九州は広く晴れるでしょう。25日（土）は前線が北上し、西日本で天気が下り坂で、26日（日）は発達した低気圧も通過するため、全国的に雨と風が強まるでしょう。27日（月）以降は冬型の気圧配置で、北海道の日本海側で雪となり、28日（火）はさらに寒気が南下するため、東北地方でも雪の降る所があるでしょう。