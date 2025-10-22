クロちゃん、紳助さんに言われて“くらった一言” 『あちこち』でクズ芸人仲間割れ
22日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、クロちゃん＆お見送り芸人しんいち＆パンプキンポテトフライ谷＆ラランドニシダが登場し、新企画「私がくらった一言発表会」を届ける。仕事やプライベートで”人からくらった忘れられない言葉”を発表していく。
【番組カット】クロちゃん、泣き顔で…「リチー！！」
声帯ポリープ手術から復帰したクロちゃんは、過去に島田紳助さんに言われてくらった一言を告白。解散から半年で再結成したパンプキンポテトフライ・谷は、九条ジョーとのユニット活動や、解散＆再結成の理由を語る。
芸人ランクを気にしすぎるしんいちは「谷のスタイルが許せない」と激怒。クロちゃん＆しんいち＆ニシダ VS パンポテ谷という、3対1の”クズ芸人仲間割れ”がぼっ発する。
