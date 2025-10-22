“ソ・ジソブ史上類をみない”姿…ツンデレ・ギャップ 2018年ドラマ『私の恋したテリウス』リバイバル＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優ソ・ジソブ主演のドラマ『私の恋したテリウス〜A Love Mission〜』（2018年）が、あす23日よりCSホームドラマチャンネルでリバイバル放送される（月〜金 前7：00）。
【場面カット】ソ・ジソブ史上類をみない演技の1シーン
同作は、正体を隠した伝説のスパイが双子のシッターに…というスパイ・アクション・ラブコメディー。ソ・ジソブ史上類をみない、クールでありながらコメディー感のあるツンデレ・ギャップ萌え演技を披露し、同時間帯視聴率No.1で話題を独占。2018年MBC演技大賞＆最優秀演技賞をダブル受賞したほか、全8冠を達成した。
ヒロインには『君の夜になってあげる』のチョン・インソン。夫の謎の死により複雑な状況に巻き込まれる双子のママという役をチャーミングに熱演。ソ・ジソブとのロマンスでも完璧なケミストリーをみせた。韓国ドラマ初のポーランドロケも話題となり、美しい街並みをバックにしたアクションも必見。
■あらすじ
エリン（チョン・インソン）は、イタズラ盛りの双子たちの世話に追われる主婦。ある日、向かいに住む男性キム・ボン（ソ・ジソブ）と知り合うが、いつも無表情で無口な彼はエリンにとっては謎だらけ。実は、彼はかつて国家情報院NIS の要員だったが、ワケあって身を隠しているのだった。そんな中、エリンの夫ジョンイルが不慮の死を遂げ、さらに双子が誘拐されそうになる。ジョンイルの死と自分が追う事件との関連性に気づいたボンは、仕事を始めたばかりのエリンに協力して双子のシッターを買って出る。慣れない仕事も任務と割り切りながらも、次第に双子やエリンとの距離も縮まっていく。そんな中、ボンを追うNISが動き出し…。全16話、日本語字幕版
演出：パク・サンフン
脚本：オ・ジヨン
出演：ソ・ジソブ、チョン・インソン、ソン・ホジュン、イム・セミ、 ソンジュ(UNIQ)
