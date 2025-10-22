２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２９２円７８銭（０・７１％）高の４万１２９１円６１銭だった。

３日連続で値上がりし、今月９日につけた最高値を更新した。全銘柄のうち２５３銘柄（約７６％）が上昇した。

高市首相が掲げる経済政策への期待感が継続し、東証プライム銘柄の８割ほどが値上がりした。前日の米株式市場で自動車大手の米ゼネラル・モーターズの決算内容が好感され、トヨタ自動車など自動車関連株が値上がりしたことも、相場の上昇に寄与した。

上昇率は、英投資ファンドのパリサー・キャピタルが株式の保有を明らかにした太平洋セメント（８・４８％）がトップだった。川崎重工業（６・９０％）、ＩＨＩ（６・４４％）と続いた。

下落率は、住友金属鉱山（７・０４％）が最大で、ソフトバンクグループ（４・９０％）、ＳＣＲＥＥＮホールディングス（４・１７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も１６・９３ポイント（０・５２％）高い３２６６・４３となり、最高値を更新した。

一方、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８円２７銭（０・０２％）安の４万９３０７円７９銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。日経平均への影響度が大きいソフトバンクグループ株で利益を確定する売り注文が広がり、小幅安で取引を終えた。