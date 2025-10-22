銀座コージーコーナーから、9種のハロウィンプチケーキが登場♡

銀座コージーコーナーから、ハロウィンをとびきり可愛く楽しめる限定スイーツ「JOYJOYハロウィンパーティー（9個入）」が登場します。黒猫やドラキュラ、魔女などおなじみのキャラクターが集まった“こわカワイイ”デザインが魅力♡見た目だけでなく、パンプキンや紫芋など秋の味覚もたっぷり詰まった贅沢なアソートです。10月24日（金）より全国の生ケーキ取扱店で発売されます。

9種類の“こわカワ”プチケーキが勢ぞろい♪

「JOYJOYハロウィンパーティー（9個入）」は、ハロウィンの仲間たちがホラーハウスに集まった様子を表現した限定ケーキアソート。価格は3,000円（税込3,240円）で、可愛らしい専用BOX入りです。

いたずらゴースト（苺クリーム×ミルクグラサージュ）、黒猫のまほうつかい（チョコホイップのタルト）、ドラキュラのベリーケーキ（ラズベリーグラサージュ）など、ひとつひとつのケーキに個性があふれています。

さらに、魔女のトリックオアトリートは紫芋あん×ホイップのまろやかコンビ。味も見た目も楽しい、シェアにぴったりのスイーツです♪

秋の味覚と遊び心を詰め込んだ限定デザイン♡

パンプキンクリームを使った「ホラーハウス」や、ピスタチオ風味クリームの「JOYJOYおばけ」など、秋らしさを感じる味わいが勢ぞろい。

ミント風味やキャラメルガナッシュなど、子どもから大人まで楽しめる多彩なテイストに仕上げられています。黒やパープルを基調としたビジュアルは、テーブルを一気にハロウィンムードに演出♡

パーティーのデザートにも、自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。

銀座コージーコーナーで楽しむ、とびきりスイートなハロウィン♡

今年のハロウィンは、銀座コージーコーナーの“JOYJOYハロウィンパーティー”で決まり！小さなケーキにぎゅっと詰め込まれた可愛さと美味しさは、みんなの笑顔を引き出してくれるはずです。

販売期間は2025年10月24日（金）～10月31日（金）まで。おばけたちと一緒に、甘くて少し不思議なハロウィンナイトを楽しんでみてはいかがでしょうか♡