「悔しかった」セールで安く買えたのに…一度も袖を通さず買い直し。39歳女性が失敗した子ども服の節約
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、39歳女性の失敗談をご紹介します。
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：梱包作業
年収：300万円以下
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
「男の子なのですぐ汚す、破く、穴を開けるということもあり、来年着られるでしょと、セール品をたくさん買っていました」
ところが、子どもの成長が遅く、なかなか着られないうちに好みが変わり、結局買い直すはめになってしまったとのこと。
彼女はこの経験から学びを得て、子ども服は本人に選ばせることにしたそう。
また、来年分を購入するという考えをやめて、「デザインだけでなく、生地や丈の好みも変わるので、その年に買うことにしました」とコメントしています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
