いざ節約を始めてみても、思うようにお金が貯まらないというのはよくあること。一方で、世の中には自分の知らない目から鱗！の節約テクがあることも。今回は、All Aboutのアンケートから39歳女性の節約エピソードを紹介します。※画像：PIXTA

物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。

今回はAll Aboutが実施した節約に関するアンケートから、39歳女性の失敗談をご紹介します。

回答者のプロフィール

回答者本人：39歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：梱包作業
年収：300万円以下
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない

セールでまとめ買いした子ども服がむだに

子ども服の節約で失敗したという女性。彼女はシーズン終わりのセールで来年の分をまとめて買うようにしていたそう。

「男の子なのですぐ汚す、破く、穴を開けるということもあり、来年着られるでしょと、セール品をたくさん買っていました」

ところが、子どもの成長が遅く、なかなか着られないうちに好みが変わり、結局買い直すはめになってしまったとのこと。

子ども服は本人に選ばせる

女性は「サイズは着られるのに、子どもの好みで一度も着ることなく、違う服を買い直すことになったのは悔しかったです」と振り返ります。

彼女はこの経験から学びを得て、子ども服は本人に選ばせることにしたそう。

また、来年分を購入するという考えをやめて、「デザインだけでなく、生地や丈の好みも変わるので、その年に買うことにしました」とコメントしています。

