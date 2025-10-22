【Standard Products】200店舗突破記念！ 24日から数量限定「播州ハンカチ」をプレゼント
DAISO（以下、ダイソー）の系列ブランドで、“ちょっといいのが、ずっといい。”をコンセプトにしている「Standard Products by DAISO（以下、スタンダードプロダクツ）」。2021年3月東京・渋谷マークシティに1号店をオープンし、約4年半で国内200店舗を突破しました。国内200店舗突破を記念して、全店舗でオリジナルハンカチのプレゼント企画があるそうです。
今回はスタンダードプロダクツの特徴と、200店舗突破記念のプレゼント企画についてご紹介します。
国内200店舗を記念してプレゼントされるのは、兵庫県播州で作られたミニハンカチです。ファンコミュニティーサイト「DAISOの輪」での投票を通して、ファンと共にプレゼントの選定をして決められたものだそう。現在スタンダードプロダクツで発売中の「播州ハンカチ」を製作している「ソーイング竹内」に依頼してできた、ロゴ入りのオリジナルミニハンカチです。
プレゼント期間：10月24日（金）から ※数量限定のためなくなり次第終了
対象店舗：全国のStandard Products店頭
条件：公式Instagramのフォロー画面を提示
以下の画像は、茨城県笠間市の地域産業との取り組みで誕生した笠間焼のシリーズ。5色の釉薬を使った茶碗と小皿、全10種がラインアップしています。
「美肌温泉」として名高い島根県出雲湯村の温泉水をぜいたくに使用し、成分が角質層までじっくりと浸透するフェイスマスクも。
愛媛県今治市の地域産業との取り組み第2弾として発売された、肌あたりのいい紋織ハンカチ。全6色です。
9月中旬からは、初の国産基礎化粧品シリーズも登場。佐賀県唐津市で生産され、創業100年を超える老舗酒蔵の酒かすを使用した基礎化粧品が発売になりました。
導入美容液からはじまり、化粧水や乳液、美容液やフェイスクリーム、フェイスパック、洗顔フォームと、毎日使えるシリーズ展開となっています。
国内200店舗を突破したスタンダードプロダクツは海外にも進出しており、シンガポール、台湾、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランドにも展開しています。
筆者が取材に行った台湾の店舗でも、ダイソー、スタンダードプロダクツ、THREEPPY（スリーピー）の複合店舗が日本と同じようににぎわっていました。
この記事の執筆者：
矢野 きくの
家事アドバイザー・節約アドバイザーとして、家事の効率化、家庭でできるSDGsを中心に、テレビ、講演、連載などで活動。時短家事術、シニア家事のアドバイスをはじめ、「防災士」として家庭での備え、「食育指導士」の資格も持ち食品ロス削減をテーマにした講演など【著書】シンプルライフの節約リスト（講談社）他。
(文:矢野 きくの)
オンラインストアも充実！2024年8月26日からはオンラインストアでの販売も始まりました。近くに店舗がなくてもスタンダードプロダクツの商品を入手しやすくなったので、気になる商品がある人はぜひチェックしてみてくださいね。
