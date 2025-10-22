¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¶¯Åð»ö·ï¡¢·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ï8800Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¸¡»¡Ä£¤Ï10·î21Æü¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¶¯Ã¥¤µ¤ì¤¿8ÅÀ¤ÎÊõ¾þÉÊ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ï8800Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸¡»¡Ä£¤Î¥í¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¥å¥ª¸¡»öÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö8800Ëü¥æ¡¼¥í¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Ë²á¤®¤º¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿Îò»ËÅªÂ»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÈ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅðÉÊ½èÊ¬¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊõ¾þÉÊ¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤êÍÏ²ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈ¯À¸°ÊÍè¡¢Æ±Èþ½Ñ´Û¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥À¥Æ¥£Ê¸²½Áê¤Ï21Æü¤Î¹ñÌ±µÄ²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¡Ë°ÂÁ´ÀßÈ÷¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û´ÉÍýÂ¦¤âÆ±Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢2019Ç¯12·î¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Å¸¼¨¥±¡¼¥¹¤Ï°ÂÁ´À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë