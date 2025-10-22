「寿司がおいしい」と思う都道府県ランキング！ 2位「石川県」を抑えた1位は？【2025年調査】
日本を代表する食文化であり、世界中で愛されている「寿司」。新鮮な魚介類が手に入る港町はもちろん、全国各地に美味しい寿司の名店が存在します。旅の目的の一つとして、その土地ならではの寿司を味わうことを楽しみにしている人も多いでしょう。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「寿司がおいしい」と思う都道府県について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果】
回答者からは「日本海でとれたらネタで、新鮮なものが食べられる」（50代男性／兵庫県）、「新鮮な魚が取れるだけでなく米も美味しいから」（40代女性／神奈川県）、「安い回転寿司屋でも美味しい寿司が食べられるから」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「寿司を食べるなら北海道でしょ、小樽で食べたお寿司の味は忘れられない、とにかく鮮度が違う、価格も安い」（40代男性／岩手県）、「北海道は本当に海鮮が新鮮で、回転寿司でもびっくりするほどネタの質が高いです」（40代女性／東京都）、「海鮮の質と量が圧倒的で、イクラ、ウニ、ホタテ、カニなど高級ネタも豊富だから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「寿司がおいしい」と思う都道府県について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
【5位までの全ランキング結果】
2位：石川県／42票2位は「石川県」でした。日本海で獲れる新鮮な魚介類が高く評価されています。特に「のどぐろ」をはじめとする地元のネタが人気のようです。また、手頃な価格の回転寿司でもレベルが高いという声が多く、その質の高さが多くの人を惹きつけています。
回答者からは「日本海でとれたらネタで、新鮮なものが食べられる」（50代男性／兵庫県）、「新鮮な魚が取れるだけでなく米も美味しいから」（40代女性／神奈川県）、「安い回転寿司屋でも美味しい寿司が食べられるから」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられていました。
1位：北海道／180票1位は「北海道」でした。豊富な海の幸に恵まれ、ネタの「新鮮さ」が圧倒的に評価されています。ウニやイクラ、カニなど人気のネタが揃っている点も魅力のようです。ネタの大きさや、回転寿司でも質の高い味が楽しめるという声が多数寄せられました。
回答者からは「寿司を食べるなら北海道でしょ、小樽で食べたお寿司の味は忘れられない、とにかく鮮度が違う、価格も安い」（40代男性／岩手県）、「北海道は本当に海鮮が新鮮で、回転寿司でもびっくりするほどネタの質が高いです」（40代女性／東京都）、「海鮮の質と量が圧倒的で、イクラ、ウニ、ホタテ、カニなど高級ネタも豊富だから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)