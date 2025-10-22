冠番組『タイムレスマン』『timeleszファミリア』で国民的アイドルに？【timelesz】の快進撃は続くのか
アイドルグループ・timeleszが、新メンバーを迎えてから怒涛（どとう）の快進撃を見せています。各メディアで活躍し、特にテレビでは冠レギュラー番組がスタートするなど大人気に。10月13日には、冠番組『timeleszの時間ですよ』（TBS系）の第2弾が初のゴールデン特番として放送され、大きな話題を集めたばかりです。
バラエティー番組で存在感を発揮し、国民的アイドルグループへの道を進み始めたtimelesz。この記事では、元テレビ局スタッフがバラエティー番組におけるtimeleszの魅力を解説します。
この『タイムレスマン』ですが、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」がコンセプトの番組です。8人の個性をしっかり見ることができ、放送開始から視聴者を増やして9月27日には全国ネットの「土曜プレミアム」枠でスペシャル番組も放送。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（同局）の企画・チーフプロデューサーを担当するスタッフが制作し、面白い企画を毎週放送しています。
『タイムレスマン』では、液体が入ったペットボトルを投げて回して立てる「立道（たてどう）」や、サウナでトークを繰り広げる「サウナでととのう話マン」など、すでに人気企画が誕生。メンバーが対決するバトル形式の企画が多く、アイドルのバラエティー番組の中でも異彩を放っています。
9月27日に放送された初の全国放送ゴールデンSPも、しっかり面白い番組に。スペシャルゲストに山下智久さんを迎えた放送となり、メンバーは日本屈指のパワースポット「伊勢神宮」を目指しました。ただ、普通の旅番組ではなく、メンバーは道中でゲームに負けると強制リタイアを受けることに。置いてけぼりになったメンバーは、自力で伊勢神宮を目指すなど、ハプニングも多い番組となり大反響でした。
同番組では、とにかくどの企画でも「男子校の休み時間ノリ」を楽しく見られます。メンバーのバラエティースキルもメキメキと上がり、いまではtimeleszファン以外が見ても、納得できる内容の番組に急成長しているのです。
3つの企画とは、8人が難題に“イチカバチカ”でチャレンジする「timeleszのイチカバチカ」、秘密基地的な部屋を舞台に“ロマンあふれる”ちょっぴりおバカな挑戦をする「タイムレスハウス」、8人が集まるスナックで客として居合わせたゲストを囲んでトークする「タイムレスナック」。現在は「timeleszのイチカバチカ」を放送中で、これまでは高所に仕掛けられた「パン食いジャンプ」や学校に出向いた「クラス全員のニックネームを覚えろ！」などに挑戦しています。
同番組は『タイムレスマン』とは違い、メンバーが力を合わせて難題を達成する企画ばかり。王道なアイドル番組の構成となり、どの世代でも見やすい作りとなっています。まだ放送回数は少ないですが、現時点でさまざまなチャレンジに挑戦中。メンバーが体を張った企画を多く用意し、レスリング・パリ五輪金メダリストの鏡優翔選手との対決も放送されました。
日本テレビらしく丁寧に作られたバラエティー番組で、今後はゴールデン帯への昇格も期待できる面白さを誇ります。
結果として、新メンバーの猪俣周杜さんは天然キャラで『ニカゲーム』（テレビ朝日系）などに出演し、篠塚大輝さんはクイズ番組に数多く出演。ほかのメンバーもバラエティー番組に呼ばれることが多くなり、timeleszの名前を拡散し続けています。
この『タイムレスマン』と『timeleszファミリア』をきっかけに、グループは国民的人気を獲得するのではないかと推測します。かつて、SMAPや嵐は冠バラエティー番組を持って知名度を上げることで、国民的な人気を獲得しました。その頃よりテレビの影響力は小さくなっていますが、それでも多くの視聴者が見ているメディアであることは変わりありません。timeleszも『タイムレスマン』と『timeleszファミリア』を成功させれば、SMAPや嵐のように大ブレークして国民的アイドルグループになる可能性を秘めているといえます。
新メンバーの加入から一気にブレークして、2つも冠バラエティー番組を持つことになったtimelesz。面白い企画を放送し続けて、視聴者をさらに増やすことが期待されます。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
