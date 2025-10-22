『薬屋のひとりごと』のTVアニメ第3期と劇場版の制作が決定した。

参考：アニメ『薬屋のひとりごと』続編制作決定 新たな物語へのヒントが含まれたティザーPVも

本作は、後宮を舞台に、“毒見役”の少女が様々な難事件を解決する、シリーズ累計発行部数4,000万部突破の同名小説が原作の後宮謎解きエンターテインメント。2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。ABEMA2025年アニメ上半期ランキングでは、「アニメ全体再生数 ランキング」、「新作アニメ再生数ランキング」、「年代別アニメ再生数ランキングの 10代部門、20代部門、30代以上部門」ですべて1位を記録。「TikTok 上半期トレンド大賞 2025」の大賞も受賞。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、2025年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得した。また、第2期2クール目の最終回が2025年7月4日に放送。放送終了後には続編の制作決定も発表され、2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定している。

そして、TVアニメ第1話の放送から2周年を記念して、2周年記念PVが公開された。映像は、猫猫のアイコニックなシーン「これ、毒です。」からスタート。緑黄色社会の「花になって」、Uruの「アンビバレント」、幾田りらの「百花繚乱」、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」の歴代OPテーマとともに、物語を振り返る内容となっている。さらに映像の中で、「TVアニメ第3期＆劇場版制作決定」「振り返り上映会の実施」「SPイベントへの追加キャスト情報」が発表された。

あわせて、決意の表情を浮かべる猫猫の瞳が描かれたスーパーティザービジュアルも公開。猫猫の周囲には炎のようなものが描かれ、「その瞳にゆらめくは極上の謎（ミステリー）」というキャッチコピーも配置されている。

TVアニメ第3期は、2026年10月より日本テレビ系にて分割2クールで放送。第1クールは2026年10月、第2クールは2027年4月より放送開始を予定している。国を襲う災害の予兆、人々を惑わす謎の巫女、そして壬氏に課せられ皇弟としての責務……。物語は後宮から市井へと舞台を移し、猫猫と壬氏には新たな試練が待ち受ける。監督は、TVアニメ第2期に続き筆坂明規が務める。

また、シリーズ初の劇場版となる劇場版『薬屋のひとりごと』は2026年12月に公開。ストーリー原案を原作者の日向夏が担当する完全新作ストーリーだ。監督は、TVアニメ第1期のシリーズ構成・監督、そして第2期ではシリーズ構成・総監督を務めた長沼範裕が担当する。

さらに、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期と第2期を映画館で楽しめる、振り返り劇場上映会の実施が決定。2026年2月15日を皮切りに、全国五都市にて隔週6話ごとで5月末まで順次実施される。さらに第1期初回の2月15日、第2期初回の4月12日にはキャスト登壇の舞台挨拶も実施。第1期舞台挨拶には、猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央、羅漢役の桐本拓哉が、第2期舞台挨拶には、悠木、大塚、そして子翠／楼蘭役の瀬戸麻沙美が登壇する。

2025年3月末の東京会場からスタートしたTVアニメ『薬屋のひとりごと』展のアジア各都市への巡回も決定し、アジア展限定ビジュアルが公開。11月の香港会場からスタートし、その後中国本土やバンコク、クアラルンプールなど巡回予定だ。なお、アジア展限定の展示エリアも増設予定となっている。

さらに、2026年8月15日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されるシリーズ初のイベント、TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント～夏の園遊会 2026～に、すでに発表されていた悠木、大塚のほか、高順役の小西克幸、玉葉妃役の種粼敦美、子翠／楼蘭役 の瀬戸、小蘭役の久野、馬閃役の橘龍丸、羅半役の豊永利行の計8名の参加が決定。イベントでは、第1期・第2期の生アフレコや新作の朗読劇、作品トークなどが予定されている。本イベントのチケット優先販売申込み券は、2025年10月15日に発売開始したTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期Blu-ray第4巻に特典として封入されおり、2026年1月31日23時59分までチケットの申し込みを受け付けている。

2周年を記念して、原作者の日向、悠木、大塚からはコメントも到着。悠木は、「諸先輩方の作品のように末永くこの世界を紡いでいけたらなぁと思っているので、引き続き大切に演じさせて頂きたいです。それだけでなく、劇場版まで～！？ しかも先生が書く完全オリジナルストーリー！？ とんでもないもんが降ってきましたよ…！ 本当に本当に楽しみです！ 公開までの間に、『薬屋のひとりごと』を周りの人にオススメしながらお待ちいただけますと幸いです！」と喜びと驚きを交えながらコメント。大塚は、「第2期放送終了直後に続編制作決定の発表がありましたが、なんと第3期＆劇場版です！ それぞれどのような物語が紡がれていくのか、猫猫と壬氏たちの活躍が楽しみですね！ これからも楽しいことが盛りだくさんです。まだまだ『薬屋のひとりごと』を一緒に楽しんでいきましょう！」とコメントしている。

コメント■日向夏（原作者）第二期の最終回のとき「続編決定」とありました。皆さん、TVアニメ第三期か、それとも劇場版かともやもやしていたかと思います。なんとどちらもです。薬屋アニメも二周年を迎え、ファンの皆さま、支えてくれた皆さまのおかげかと思います。そんな皆さまの期待に応えるべく、第三期も劇場版も制作しております。二期からまたがらりと雰囲気を変えた三期。一期、二期以上に楽しめるよう制作サイドと共にがんばっております。TV三期は私はお手伝い程度でありますけど、劇場版は頑張りました。完全新作ストーリーです。書きました。書きましたよ。ネットにも書籍にも全く掲載されていないお話ですよ。他にも楽しい情報が盛りだくさんです。また皆さんと楽しみたいのでよろしくお願いします。

■悠木碧（猫猫役）第3期＆劇場版決定！ ようやく言えてとても嬉しいです！！第2期の終わりがとても美しかったので、ここで一区切り着いてしまうかな…？と思っていたので、間髪入れずいけると聞いて、嬉しびっくりしました…！ 『薬屋のひとりごと』はまだまだ原作も続いておりますから、諸先輩方の作品のように末永くこの世界を紡いでいけたらなぁと思っているので、引き続き大切に演じさせて頂きたいです。それだけでなく、劇場版まで～！？ しかも先生が書く完全オリジナルストーリー！？ とんでもないもんが降ってきましたよ…！ 本当に本当に楽しみです！私たちですらこの大ニュース2段構えを受けてぶっ飛んだので、皆さんにはもっともっとビックリして頂けたんじゃないかと思います！その驚きのまま、公開までの間に、『薬屋のひとりごと』を周りの人にオススメしながらお待ちいただけますと幸いです！そして今後も情報盛り沢山との事なので、お見逃し無く！これからも本作を沢山応援してくださると嬉しいです！

■大塚剛央（壬氏役）第2期放送終了直後に続編制作決定の発表がありましたが、なんと第3期＆劇場版です！それぞれどのような物語が紡がれていくのか、猫猫と壬氏たちの活躍が楽しみですね！そして、TVアニメ放送開始からあっという間に2周年を迎えました。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。これからも楽しいことが盛りだくさんです。まだまだ『薬屋のひとりごと』を一緒に楽しんでいきましょう！（文＝リアルサウンド編集部）