フリューくじに『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が登場！ TIME MACHINEやアインシュタインのぬいぐるみを用意
今年で公開40周年を迎える、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』をモチーフにした「フリューくじ バック・トゥ・ザ・フューチャー」が、10月24日（金）から、全国の「ローソン」や「ミニストップ」店舗などで発売される。
【写真】ぴょこっと前足が上がるアインシュタインのぬいぐるみもかわいい！
■作品の世界観を表現
今回登場するのは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界観を表現したグッズを展開する全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのくじ。
A賞は、40周年使用のナンバープレートをあしらった約18cmの「TIME MACHINE」がラインナップ。
また、B賞に尻尾を握ると前足が上がるギミック付きのアインシュタインのぬいぐるみ、C賞に長めの持ち手付きで使いやすいトートバッグが続く。
そのほか、「ネックストラップ」、「ミニタオル」、「蓄光ラバーキーホルダー」、「アートポスター」といった作品のモチーフをデザインに使用したファンにはたまらないアイテムが充実。
さらに最後の1個を引くともらえるラストゲット賞として、飛行バージョンにタイヤが変形する「BACK TO THE FUTURE II TIME MACHINE」の提供や、A賞と同等の商品がもらえるダブルゲット賞も用意されている。
【写真】ぴょこっと前足が上がるアインシュタインのぬいぐるみもかわいい！
■作品の世界観を表現
今回登場するのは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界観を表現したグッズを展開する全7等級＋ラストゲット賞から成るハズレなしのくじ。
また、B賞に尻尾を握ると前足が上がるギミック付きのアインシュタインのぬいぐるみ、C賞に長めの持ち手付きで使いやすいトートバッグが続く。
そのほか、「ネックストラップ」、「ミニタオル」、「蓄光ラバーキーホルダー」、「アートポスター」といった作品のモチーフをデザインに使用したファンにはたまらないアイテムが充実。
さらに最後の1個を引くともらえるラストゲット賞として、飛行バージョンにタイヤが変形する「BACK TO THE FUTURE II TIME MACHINE」の提供や、A賞と同等の商品がもらえるダブルゲット賞も用意されている。